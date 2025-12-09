IATA prognostiziert 2026 Rekordgewinne für die Luftfahrtbranche

Der internationale Luftfahrtverband IATA erklärte am Dienstag, dass die Luftfahrtbranche im nächsten Jahr trotz anhaltender Probleme in der Lieferkette, die zu langsameren Flugzeugauslieferungen und einer Verzögerund bei der Einführung treibstoffeffizienterer Jets führen, Rekordgewinne erzielen werde. Diese Prognose kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Flugzeughersteller Airbus sein Auslieferungsziel für das Jahr 2025 aufgrund eines Qualitätsproblems mit eingen Metallrumpfpaneelen seiner A320-Flugzeuge gesenkt hat.

Die weltweit führenden Flugzeughersteller Airbus und Boeing sahen sich in den letzten Jahren mit Lieferverzögerungen an ihre Airline-Kunden konfrontiert. Ohne neuere, effizientere Flugzeuge können die Fluggesellschaften nach eigenen Angaben die Treibstoffkosten nicht senken und gleichzeitig mehr Passagiere befördern. Dennoch schlug die IATA für das kommende Jahr einen optimistischen Ton an.

Willie Walsh, Generaldirektor der International Air Transport Association, teilte in einer Erklärung mit: "Die Fluggesellschaften haben erfolgreich eine krisenfeste Widerstandsfähigkeit in ihre Geschäftsmodelle integriert, die für eine stabile Rentabilität sorgt."

Die Aktie von Boeing ist seit Jahresbeginn über 6 Prozent im Plus und wird mit 176,84 Euro bewertet. Die Aktie von Airbus ist seit Jahresbeginn 23 Prozent im Plus und wird mit 197 Euro bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion