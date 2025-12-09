Hongkongs erste börsennotierte Krypto-Börse geht an den Start

Das Unternehmen bietet im Rahmen des globalen IPO insgesamt 240,57 Millionen Aktien an. Davon sind 24,06 Millionen Papiere für Privatanleger in Hongkong vorgesehen, während 216,51 Millionen Aktien international platziert werden. Die Preisspanne liegt zwischen 5,95 und 6,95 Hongkong-Dollar. Am oberen Ende der Spanne könnte HashKey bis zu 1,67 Milliarden Hongkong-Dollar einnehmen, was umgerechnet rund 215 Millionen US-Dollar entspricht.

HashKey Holdings Limited, Betreiber der größten lizenzierten Krypto-Börse Hongkongs, hat offiziell den Antrag auf einen Börsengang gestellt. Damit wird HashKey voraussichtlich die erste reine Krypto-Handelsplattform sein, die in Hongkong an die Börse geht.

Die Zeichnungsfrist für die Hongkonger Tranche startete am Dienstag um 9 Uhr Ortszeit und endet am 12. Dezember zur Mittagszeit. Die endgültige Preisfestsetzung ist für den 16. Dezember geplant. Der erste Handelstag an der Hong Kong Stock Exchange soll am 17. Dezember erfolgen.

Bewertung von rund 19 Milliarden Hongkong-Dollar möglich

Bei vollständiger Ausschöpfung der oberen Preisspanne würde HashKey mit knapp 19 Milliarden Hongkong-Dollar bewertet. Die Vermögensverwaltungseinheiten von UBS und Fidelity International sowie Infini Capital haben sich zu einer Beteiligung von zusammen rund 75 Millionen US-Dollar verpflichtet. Diese Beteiligungen sind für sechs Monate gesperrt.

JPMorgan Chase und Guotai Junan fungieren als Joint Sponsors des Börsengangs. Der Schritt kommt in einer Phase, in der der IPO-Markt in Hongkong insgesamt wieder an Dynamik gewinnt. Die Gesamtemissionserlöse steuern laut Marktbeobachtern auf ein Vierjahreshoch zu.

80 Token, 1,3 Billionen HK-Dollar Handelsvolumen

HashKey gehört zu den Pionieren unter den regulierten Krypto-Anbietern in Hongkong und erhielt frühzeitig eine Lizenz unter dem 2022 eingeführten Regulierungsrahmen. Das Unternehmen hat sich seitdem zu einem breit aufgestellten Digital-Asset-Ökosystem entwickelt, das neben dem klassischen Handel auch Vermögensverwaltung, Staking, On-Chain-Dienste, Tokenisierung und Venture-Investments umfasst.

Die Plattform unterstützt mehr als 80 handelbare Token. Das kumulierte Spot-Handelsvolumen belief sich auf rund 1,3 Billionen Hongkong-Dollar. In der Bilanz standen zudem 1,48 Milliarden Hongkong-Dollar an liquiden Mitteln sowie rund 570 Millionen Hongkong-Dollar in digitalen Assets, überwiegend in Bitcoin, Ether und USDT.

Trotz dieser Größenordnung schreibt das Unternehmen weiterhin rote Zahlen. Seit 2022 weist HashKey Nettoverluste aus. Allein in den ersten sechs Monaten 2025 lag der Fehlbetrag bei 506,7 Millionen Hongkong-Dollar, nach 772,6 Millionen im Vorjahreszeitraum. Für die ersten neun Monate bis Ende September 2025 stieg der Umsatz zwar leicht um vier Prozent auf 557,6 Millionen Hongkong-Dollar. Der Zuwachs wurde jedoch vor allem durch das Asset-Management getragen, während das Handelsvolumen um 24 Prozent zurückging.

Kumuliert hat HashKey in den vergangenen drei Jahren mehr als 2,3 Milliarden Hongkong-Dollar Verlust angehäuft. Das Management verweist auf hohe Vorabinvestitionen in Technologie, Sicherheit, Lizenzen und Compliance. Diese seien typisch für die frühe Entwicklungsphase regulierter Krypto-Börsen.

Wofür HashKey die IPO-Milliarden einsetzen will

Laut Angaben plant HashKey, rund 40 Prozent der Nettoerlöse in Produktinnovationen und Infrastrukturinvestitionen zu stecken, um die technologische Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten drei bis fünf Jahren auszubauen. Weitere 40 Prozent sind für die Expansion in neue Märkte sowie den Aufbau zusätzlicher Ökosystem-Partnerschaften vorgesehen.

Zehn Prozent der Mittel sollen in operative Abläufe und das Risikomanagement fließen. Die restlichen zehn Prozent sind für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke reserviert.

Darüber hinaus will HashKey verstärkt auf reale Vermögenswerte setzen. Das Unternehmen berichtet über 29 Milliarden Hongkong-Dollar an gestakten Assets sowie 1,7 Milliarden Hongkong-Dollar in tokenisierten Real-World Assets. Über die eigene Layer-2-Blockchain HashKey Chain sollen künftig unter anderem Gas-Gebühren und institutionelle Anwendungen monetarisiert werden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



