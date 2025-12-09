    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever

    AKTIE IM FOKUS

    Abspaltung von The Magnum Ice von Unilever ohne große Wellen

    AKTIE IM FOKUS - Abspaltung von The Magnum Ice von Unilever ohne große Wellen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    LONDON (dpa-AFX) - Die Abspaltung des Speiseeisgeschäfts durch Unilever ist an der Börse vorerst ohne große Kursausschläge vonstattengegangen. In London lagen die Papiere der nun eigenständigen The Magnum Ice Company an ihrem zweiten Handelstag leicht im Minus. Unilever-Papiere legten wieder etwas zu, nachdem sie tags zuvor nach wechselhaftem Handel zuletzt klar verloren hatten.

    Im Gegensatz zu Unilever wird Magnum voraussichtlich nicht in den britischen FTSE 100 Index oder den Stoxx Europe 50 Index aufgenommen, was bedeutet, dass Fonds, die diese Benchmarks nachbilden, möglicherweise gezwungen sind, die Aktien zu verkaufen. Dies erkläre möglicherweise die Verluste, hieß es von Beobachtern.

    The Magnum Ice Company wird an der Börse aktuell mit rund 8 Milliarden Euro bewertet, die Papiere sind neben London auch in Amsterdam und New York notiert. In London hatte die Aktie an ihrem ersten Handelstag leicht unter ihrem Eröffnungskurs geschlossen.

    Anleger erhielten automatisch eine Magnum-Aktie für fünf gehaltene Unilever-Papiere. Unilever bleibt nach der Abspaltung Großaktionär und hält nahezu 20 Prozent.

    Von einigen Analysten wird die Abspaltung unterdessen positiv bewertet. Unilever habe einen wichtigen Meilenstein in seinem Umbauprozess hin zu einem auf Beauty- und Körperpflegeprodukte fokussierten Unternehmen erreicht, schrieb etwa Celine Pannuti von der US-Bank JPMorgan. Für die Expertin ist die Unilever-Aktie ohne das Eisgeschäft attraktiv bewertet und eine Top-Empfehlung für das kommende Jahr. Dabei sieht sie Potenzial für eine Neubewertung.

    Pannuti rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem starken Absatzmix und einem beschleunigten Wachstum in den Schwellenländern. Dank einer effektiven Vermarktung und dem Fokus auf Premiummarken dürfte Unilever generell die Märkte in den jeweiligen Produktkategorien übertreffen. Als Pluspunkt zählt die Analystin zudem eine starke Bilanz des Konzerns auf, die ergänzende Zukäufe und Aktienrückkäufe ermögliche./tav/ag/mis

    Unilever

    -6,31 %
    -4,46 %
    -6,58 %
    -9,24 %
    -11,22 %
    +3,35 %
    +3,22 %
    +23,96 %
    +370,57 %
    ISIN:GB00B10RZP78WKN:A0JNE2

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Unilever Aktie

    Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 4.809 auf Ariva Indikation (09. Dezember 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Unilever Aktie um -4,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Unilever bezifferte sich zuletzt auf 117,97 Mrd..

    Unilever zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7752. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,89GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 59,00GBP was eine Bandbreite von -16,87 %/+22,61 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
