BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Eine Erlaubnis der US-Regierung zur Ausfuhr von Grafikkarten des Typs H200 AI an Kunden in China wäre eine positive Entwicklung, schrieb Stacy Rasgon am Dienstag. Es seien aber noch einige Fragen offen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 01:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 01:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,54 % und einem Kurs von 161,9EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Stacy Rasgon
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
