    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLenzing AktievorwärtsNachrichten zu Lenzing
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lenzing AG: CEO Rohit Aggarwal kündigt Rücktritt bis 2026 an

    Führungswechsel bei Lenzing: Vorstandschef Rohit Aggarwal tritt Anfang 2026 zurück, während das Unternehmen Kurs und Ergebnisprognose für 2025 unverändert bestätigt.

    Lenzing AG: CEO Rohit Aggarwal kündigt Rücktritt bis 2026 an
    Foto: Lenzing Group
    • Rohit Aggarwal legt sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG zum 31. Januar 2026 aus persönlichen Gründen nieder.
    • Nach seinem Ausscheiden wird die Lenzing AG von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geleitet.
    • Der Aufsichtsrat hat den Prozess zur Nachfolge eingeleitet und wird zu gegebener Zeit eine Neubesetzung bekannt geben.
    • Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für 2025 und erwartet weiterhin ein EBITDA über dem Vorjahr.
    • Die Mitteilung wurde am 9. Dezember 2025 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß EU-Verordnung.
    • Lenzing ist an der Wiener Börse im ATX-Index gelistet und hat die ISIN AT0000644505.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 19.03.2026.

    Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im Minus.


    Lenzing

    -1,73 %
    -2,74 %
    +3,13 %
    -13,99 %
    -25,16 %
    -64,76 %
    -69,31 %
    -68,10 %
    -67,77 %
    ISIN:AT0000644505WKN:852927





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Lenzing AG: CEO Rohit Aggarwal kündigt Rücktritt bis 2026 an Führungswechsel bei Lenzing: Vorstandschef Rohit Aggarwal tritt Anfang 2026 zurück, während das Unternehmen Kurs und Ergebnisprognose für 2025 unverändert bestätigt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     