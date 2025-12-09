Lenzing AG: CEO Rohit Aggarwal kündigt Rücktritt bis 2026 an
Führungswechsel bei Lenzing: Vorstandschef Rohit Aggarwal tritt Anfang 2026 zurück, während das Unternehmen Kurs und Ergebnisprognose für 2025 unverändert bestätigt.
Foto: Lenzing Group
- Rohit Aggarwal legt sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der Lenzing AG zum 31. Januar 2026 aus persönlichen Gründen nieder.
- Nach seinem Ausscheiden wird die Lenzing AG von einem dreiköpfigen Vorstandsteam geleitet.
- Der Aufsichtsrat hat den Prozess zur Nachfolge eingeleitet und wird zu gegebener Zeit eine Neubesetzung bekannt geben.
- Das Unternehmen bestätigt den Ausblick für 2025 und erwartet weiterhin ein EBITDA über dem Vorjahr.
- Die Mitteilung wurde am 9. Dezember 2025 veröffentlicht und ist eine Insiderinformation gemäß EU-Verordnung.
- Lenzing ist an der Wiener Börse im ATX-Index gelistet und hat die ISIN AT0000644505.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 19.03.2026.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,025EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,54 % im
Minus.
-1,73 %
-2,74 %
+3,13 %
-13,99 %
-25,16 %
-64,76 %
-69,31 %
-68,10 %
-67,77 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
