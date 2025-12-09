UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe sich Konzernchef Thomas Schulz zuversichtlich zum Erreichen der Margenziele für 2030 und zu den Wachstumstreibern für den Umsatz geäußert, schrieb Olivier Calvet am Montagabend./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 104,1EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 101
Kursziel alt: 101
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 101
Kursziel alt: 101
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte