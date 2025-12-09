UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Neutral" belassen. Dort habe sich Konzernchef Thomas Schulz zuversichtlich zum Erreichen der Margenziele für 2030 und zu den Wachstumstreibern für den Umsatz geäußert, schrieb Olivier Calvet am Montagabend./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:05 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 104,1EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 11:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Olivier Calvet

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 101

Kursziel alt: 101

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



