UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 280 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Interesse an iPhones sei in den USA jüngst zurückgegangen und habe aber in China zugenommen, schrieb David Vogt am Montagabend. Dies belegten eigene Erhebungen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 18:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 238,1EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.



