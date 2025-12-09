    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJOST Werke AktievorwärtsNachrichten zu JOST Werke

    Jost Werke nach Abschied der Peter Möhrle Holding im Plus

    • Jost Werke Aktien steigen nach schwachem Start.
    • Kurs fiel auf 49,70 Euro, dann auf 51,70 Euro.
    • Fokus auf Integration der Hyva Gruppe Übernahme.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Jost Werke haben am Dienstag nach einem sehr schwachen Start zugelegt. Eine Aktienplatzierung durch den Großaktionär Peter Möhrle Holding sorgte zum Handelsstart zunächst für ein Absacken des Kurses auf 49,70 Euro. Danach ging es allerdings rasch wieder aufwärts, und zwar bis auf den höchsten Stand seit fast einem Monat.

    Zuletzt stieg das Papier des hessischen Zulieferers für die Nutzfahrzeugindustrie noch um 1,2 Prozent auf 51,70 Euro. Es liegt damit im bisherigen Jahresverlauf rund 13,5 Prozent im Plus. Der Nebenwerte-Index SDax stieg in derselben Zeit um rund 22 Prozent.

    Anfang September hatte die Großaktionärin Peter Möhrle Holding ihren Anteil an den Jost Werken bereits halbiert, was die Aktie nach einer Erholung im August zurück auf das Niveau von April gedrückt hatte.

    Bei den Jost Werken liegt der Fokus derzeit auf der Integration der Ende Januar abgeschlossenen Übernahme der niederländischen Hyva Gruppe, mit der die Hessen ihre globale Stellung als Zulieferer für die Nutzfahrzeugindustrie ausbaut. Für den Hersteller von Hydraulikanwendungen hatten die Jost Werke rund 400 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt./ck/err/mis

    Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 16.864 auf Ariva Indikation (09. Dezember 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um -5,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 782,25 Mio..

    JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,30EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +14,29 %/+56,19 % bedeutet.




