DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wolters Kluwer bei unverändertem Kursziel von 125 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 89,22EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nizla Naizer

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 125

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



