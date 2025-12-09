DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Wolters Kluwer bei unverändertem Kursziel von 125 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,18 % und einem Kurs von 89,22EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nizla Naizer
Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 125
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte