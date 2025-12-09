    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJD.com AktievorwärtsNachrichten zu JD.com

    Chinas Börsenrennen

    Fast die Hälfte schon verkauft: JD.com-Tochter startet Mega-IPO!

    JD.com bringt seine Supply-Chain-Tochter in Hongkong an die Börse. Das frische Kapital soll die globale Expansion antreiben – und schürt hohe Erwartungen.

    Foto: CFOTO - picture alliance

    Jingdong Industrials, die Supply-Chain-Technologieeinheit von JD.com, bereitet einen großen Auftritt am Aktienmarkt vor. Das Unternehmen will beim Start 440 Millionen US-Dollar einsammeln und reiht sich damit in die Welle chinesischer Emittenten ein, die noch vor dem Jahreswechsel in Hongkong debütieren. Der Börsenstart ist für Donnerstag geplant.

    Preis liegt in der Mitte der Spanne

    Laut einem vom Wall Street Journal eingesehenen Term Sheet setzt Jingdong Industrials den Ausgabepreis auf 14,10 Hongkong-Dollar je Aktie, was 1,81 US-Dollar entspricht. Damit liegt das Pricing in der Mitte der zuvor genannten Spanne von 12,70 bis 15,50 Hongkong-Dollar.

    Klare Pläne für den Einsatz der Mittel

    Das Unternehmen plant, rund 35 Prozent der Nettoerlöse in den Ausbau seiner industriellen Lieferketten-Kapazitäten zu investieren. Etwa 25 Prozent sollen die internationale Expansion beschleunigen, während etwa 30 Prozent für strategische Beteiligungen oder mögliche Übernahmen reserviert bleiben. Zudem sicherte sich Jingdong Industrials 7 Cornerstone-Investoren, die zusammen nahezu 44 Prozent des gesamten Angebots übernehmen.

     

    Berater und Marktumfeld signalisieren Stärke

    BofA Securities, Goldman Sachs und UBS begleiten die Emission. Hongkong zählt in diesem Jahr zu den aktivsten Börsenplätzen weltweit. Nach Angaben der Hongkonger Börse belief sich das in den ersten 10 Monaten 2025 eingesammelte Kapital auf 216 Milliarden Hongkong-Dollar beziehungsweise rund 28,0 Milliarden US-Dollar und lag damit mehr als dreimal so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die JD.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 25,30EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



