Rheinmetall Aktie steigt - 09.12.2025

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.655,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,45 % zugelegt, was einem Anstieg von +39,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Rheinmetall Aktie. Nach einem Plus von +5,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.655,00€, mit einem Plus von +2,45 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,86 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +13,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,44 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine positive Entwicklung von +164,27 % erlebt.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,19 % 1 Monat -7,44 % 3 Monate -8,86 % 1 Jahr +150,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die in den letzten Tagen gestiegen ist, was auf geopolitische Faktoren und Rüstungsnachfrage zurückzuführen ist. Während einige Nutzer einen möglichen Kurssturz bei einem Friedensschluss befürchten, sehen andere die Aktie durch Analystenempfehlungen und die aktuelle Marktlage gestützt. Das hohe KGV wird kritisch betrachtet, und die Volatilität der Aktie bleibt ein zentrales Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 76,05 Mrd. € wert.

Deutsche Rüstungswerte bleiben am Dienstag auf Erholungskurs. Aktien von Rheinmetall sind inzwischen wieder an ihre einfache 200-Tage-Durchschnittslinie zurückgekehrt, die als Barometer für den langfristigen Trend gilt. Vom Tief seit Ende April, …

Der Dax hat am Dienstag seine Erholung vom November-Tief fortgesetzt. Vor der am Mittwochabend erwarteten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank dürften sich die Anleger dennoch eher zurückhalten. "Wir sehen eine Aktienrally mit angezogener …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.