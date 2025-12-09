Deutsche Bank Research hebt Relx auf 'Buy' - Ziel 3700 Pence

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RELX Aktie

Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 34,42 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 09:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um -0,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,71 %.

Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 62,74 Mrd..

RELX zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6430. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 49,00GBP was eine Bandbreite von +7,25 %/+42,03 % bedeutet.