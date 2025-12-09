ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Relx auf 'Buy' - Ziel 3700 Pence
- Kursziel für Relx auf 3700 Pence gesenkt.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
- 2025 schwach, aber Value in Branche erkannt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx zwar von 4072 auf 3700 Pence gesenkt, die Aktien aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Jahr 2025 habe für die europäischen Medien- und Online-Branche schwach begonnen und sich dann noch verschlechtert, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Frage sei, ob 2026 besser wird. Die Expertin sieht jedenfalls Value in der Branche. Fallende Zinsen könnten im kommenden Jahr der Konjunktur zugutekommen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Die RELX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 34,42 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 09:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RELX Aktie um -0,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,71 %.
Die Marktkapitalisierung von RELX bezifferte sich zuletzt auf 62,74 Mrd..
RELX zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6430. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 49,00GBP was eine Bandbreite von +7,25 %/+42,03 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 3700 Euro