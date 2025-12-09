    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT

    HENSOLDT Aktie weiter aufwärts - 09.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die HENSOLDT Aktie bisher um +5,84 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Sie steigt um +5,84 % auf 74,78. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +3,18 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 74,78, mit einem Plus von +5,84 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Obwohl sich die HENSOLDT Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -23,14 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,17 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +104,07 %.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,17 %
    1 Monat -23,41 %
    3 Monate -23,14 %
    1 Jahr +87,45 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die HENSOLDT Aktie, die durch Analystenbewertungen, insbesondere von BofA, unter Druck geraten ist. Kritiker sehen die Bewertungen als unbegründet und manipulativ, was zu Unsicherheiten und möglichen Stop-Loss-Aktivierungen führt. Trotz dieser negativen Einschätzungen wird das hohe Auftragsvolumen von über 8 Milliarden Euro als positives Signal für die Zukunft gewertet. Einige Investoren erwarten eine Kurssteigerung, da die Marktbedingungen günstig sind.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,62 Mrd.EUR € wert.

    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    +4,81 %
    +8,88 %
    -23,22 %
    -22,39 %
    +89,61 %
    +232,95 %
    +467,64 %
    +346,08 %
