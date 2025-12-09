Deutsche Bank Research senkt Volvo B auf 'Hold' - Ziel 275 Kronen

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 26,57 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um +4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 42,21 Mrd..

Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 267,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 330,00SEK was eine Bandbreite von +905,27 %/+1.142,47 % bedeutet.