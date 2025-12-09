ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Volvo B auf 'Hold' - Ziel 275 Kronen
- Deutsche Bank senkt Volvo-Kursziel auf 275 SEK.
- Aktienbewertung von "Buy" auf "Hold" herabgestuft.
- Daimler Truck und Traton bevorzugt wegen Potenzial.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 280 auf 275 schwedischen Kronen gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Nicolai Kempf begründete dies in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung mit der jüngst starken Entwicklung der Aktie. Der Experte bevorzugt Daimler Truck und Traton aufgrund ihres Restrukturierungspotenzials und der erwarteten Marktimpulse aus Deutschland. Mit Blick auf die gesamte Branche der Lkw-Bauer erwartet Kempf, dass auch im kommenden Jahr die USA ein entscheidender Wettbewerbsmarkt bleiben dürften. Nach einem verhaltenen ersten Quartal rechnet er dort mit einem Aufschwung. Strengere Emissionsvorschriften sollten zudem zu einem kleineren Vorzieheffekt im zweiten Halbjahr führen./tav/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volvo Registered (B) Aktie
Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,85 % und einem Kurs von 26,57 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volvo Registered (B) Aktie um +4,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Volvo Registered (B) bezifferte sich zuletzt auf 42,21 Mrd..
Volvo Registered (B) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 18,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,3300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 290,00SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 267,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 330,00SEK was eine Bandbreite von +905,27 %/+1.142,47 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 275 Euro