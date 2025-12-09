JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahl der wegen technischer Probleme am Boden bleibenden Flugzeuge sei unschön hoch, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie sieht aber Silberstreifen am Horizont und rechnet damit, dass sich die Rückkehr der Maschinen in den Flugdienst beschleunigt./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 357,2EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



