JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahl der wegen technischer Probleme am Boden bleibenden Flugzeuge sei unschön hoch, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie sieht aber Silberstreifen am Horizont und rechnet damit, dass sich die Rückkehr der Maschinen in den Flugdienst beschleunigt./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 357,2EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: MTU Aero Engines AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 500
Kursziel alt: 500
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
