DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Klöckner & Co auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlhändler sei inzwischen vom US-Geschäft geprägt, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar anlässlich einer im Raum stehenden Übernahme. Kloeckner Metals Europe habe aber im dritten Quartal erstmals seit zwei Jahren wieder einen positiven operativen Ergebnisbeitrag geliefert./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,31 % und einem Kurs von 7,99EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Klöckner & Co
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 8,50
Kursziel alt: 8,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
