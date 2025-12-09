Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 329,7 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -0,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 63,76 Mrd..

Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +18,84 %/+39,82 % bedeutet.