Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt Kursziel für Ferrari auf 420 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Senkung.
- Erwartungen für Q4-Zahlen decken sich mit Marktprognosen.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ferrari vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 425 auf 420 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er rechne mit Zahlen, die sich mit den Markterwartungen decken, schrieb Henning Cosman in seinem Ausblick am Dienstag. Die Aussagen des Luxusautoherstellers zum Geschäftsjahr 2025/26 dürften von Zurückhaltung geprägt sein./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 04:00 / GMT
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 329,7 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -0,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 63,76 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,9860. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 391,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 460,00EUR was eine Bandbreite von +18,84 %/+39,82 % bedeutet.
Jedenfalls fühl ich mich mit Ferrari viel wohler als mit Porsche ...🤠
Ferrari ist weniger eine klassische Autoaktie, sondern vielmehr eine Anlage in eine ikonische Luxusmarke mit einem außergewöhnlich profitablen Geschäftsmodell.
Langfristig (Anlagehorizont 5+ Jahre) wird das Unternehmen voraussichtlich weiter wachsen und seinen legendären Status sowie seine Profitabilität verteidigen. Die Strategie, Exklusivität mit kontrolliertem Wachstum zu kombinieren, ist tragfähig. Ein Investor kauft einen einzigartigen Vermögenswert, der langfristig Wert schaffen kann.
Kurz- bis mittelfristig ist mit Volatilität zu rechnen. Die Aktie wird auf ihrem Weg nach oben immer wieder Phasen der Konsolidierung und technischer Korrekturen durchlaufen – ähnlich dem "Sell the News"-Szenario.
Die Q3-Ergebnisse zeigen eine "konsistente Umsetzung" der Strategie.
Die wichtigste Nachricht ist die erneute Anhebung der Jahresprognose für 2025, die bereits beim Capital Markets Day (CMD) im Oktober nach oben korrigiert wurde.
