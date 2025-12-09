Nach starkem Jahr vor gesunder Verschnaufpause

Seit dem Tiefpunkt im April bei 169,21 US-Dollar hat Apple eine beeindruckende Erholungsbewegung hingelegt. Im Sommer wurden zunächst 215,00 US-Dollar erreicht, später folgte der Anstieg auf 237,23 US-Dollar. Mitte September gelang schließlich der Ausbruch über das Vorjahreshoch bei 260,10 US-Dollar – ein wichtiger charttechnischer Erfolg. Anfang Dezember markierte die Aktie mit 288,62 US-Dollar sogar ein neues Rekordhoch. Seitdem kam es jedoch wieder häufiger zu Verlusttagen, was zu einem kurzfristigen Abwärtstrend geführt hat. Während der RSI neutral bleibt, zeigt der MACD eine fallende Tendenz – ein Hinweis auf eine mögliche weitere Abkühlung.

Der Dezember zählt historisch nicht zu den stärksten Börsenmonaten. Rutscht der Kurs unter 275,40 US-Dollar, könnten weitere Rücksetzer bis zur 50-Tage-Linie bei 265,71 US-Dollar folgen. Auch ein Test des früheren Hochs aus 2024 bei 260,10 US-Dollar wäre kein ungewöhnlicher Verlauf und würde in eine klassische Konsolidierungsbewegung passen. Im Anschluss könnte die Aktie jedoch wieder Richtung 294,82 US-Dollar drehen – dem nächsten übergeordneten Kursziel. Ein Anstieg über das aktuelle Rekordhoch würde dieses Ziel vorzeitig in den Fokus rücken.

Apple Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Short-Positionen sind angesichts der langfristigen Stärke der Apple-Aktie mit höheren Risiken verbunden. Für Anleger, die Long-Positionen bevorzugen, bieten sich mögliche Einstiegsbereiche am EMA 50 bei 265,71 US-Dollar sowie am 2024-Hoch bei 260,10 US-Dollar an. Das langfristige Ziel bleibt der Bereich um 294,82 US-Dollar. Ein Rechenbeispiel zeigt: Beim Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikats WKN MM66GP ergibt sich vom aktuellen Kursniveau aus eine potenzielle Rendite von rund 77 Prozent. Das rechnerische Kursziel des Zertifikats läge bei etwa 3,29 Euro. Eine konkrete Verlustbegrenzung kann aktuell noch nicht genannt werden, da sie vom künftigen Kursverlauf abhängt.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM66GP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,84 - 1,86 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 256,723 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 256,723 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 277,89 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 3,29 Euro Hebel: 12,8 Kurschance: + 77 Prozent Börse Frankfurt

