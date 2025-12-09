    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag
    Großaktionär Kühne Holding erhöht Anteil an Chemikalienhändler Brenntag

    Für Sie zusammengefasst
    • Kühne Holding erhöht Anteil an Brenntag auf 20,1%.
    • Brenntag hat neuen CEO: Jens Birgersson seit September.
    • Effizienzsteigerung und neue Strategie bis 2026 geplant.
    Foto: Brenntag SE

    ESSEN (dpa-AFX) - Die Kühne Holding des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne hat ihren Anteil an dem Chemikalienhändler Brenntag deutlich aufgestockt. Der Investor habe seinen Anteil von 15 auf 20,10 Prozent erhöht, wie der Dax-Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mitteilte. Damit ist die Kühne Holding derzeit der größte Anteilseigner des Essener Unternehmens. Die Brenntag-Aktie verlor im Dienstagshandel zuletzt um rund 0,4 Prozent auf 48,11 Euro.

    Zweitgrößter Brenntag-Aktionär ist die Artisan Partners Limited Partnership, die mehr als 15 Prozent an Brenntag hält.

    Brenntag hat seit Anfang September mit dem früheren Rockwool-Chef Jens Birgersson einen neuen Unternehmenschef. Zuletzt wurde das Unternehmen nach einem Rückgang bei Umsatz und operativen Ergebnis im dritten Quartal noch einmal vorsichtiger für das Gesamtjahr 2025.

    Zudem kündigte Birgersson an, Brenntag noch effizienter machen zu wollen. Zentrale Strukturen müssten vereinfacht sowie die Kostenbasis verbessert werden, erläuterte er. Eine neue Strategie will der Vorstand in der zweiten Jahreshälfte 2026 vorstellen. In dem schwierigen Umfeld tritt Brenntag schon länger verstärkt auf die Kostenbremse./mne/err/mis

    Brenntag

    -0,95 %
    -3,35 %
    +3,64 %
    -7,38 %
    -21,11 %
    -19,51 %
    -22,75 %
    -0,78 %
    +178,44 %
    ISIN:DE000A1DAHH0WKN:A1DAHH

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 48,15 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 12:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -3,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 6,90 Mrd..

    Brenntag zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -12,13 %/+6,69 % bedeutet.




