    Zweistellig im Plus

    Zcash trotzt dem Krypto-Abverkauf – Kursplus nach neuem Gebührenplan

    Zcash setzt sich vom schwachen Krypto-Markt ab, da eine geplante Gebührenreform und neues institutionelles Vertrauen dem Kurs Auftrieb verleihen.

    • Zcash hebt sich vom Krypto-Markt ab, Kurs steigt 12%
    • Neue Gebührenreform soll Transaktionskosten dynamisch gestalten
    • Institutionelles Interesse wächst, Zcash-Treasury geplant
    Foto: Dall-E

    Während der Krypto-Markt am Dienstag mehrheitlich unter Druck steht, setzt sich ZCash (ZEC) ab und legt binnen 24 Stunden zeitweise mehr als 12 Prozent zu und widersetzte sich damit dem breit angelegten Abverkauf bei Bitcoin, Ethereum, Solana und Co., die am Dienstagmittag überwiegend über zwei Prozent im Minus notieren. Auslöser der Rallye bei ZCash war eine weitreichende Ankündigung zur Zukunft des Zcash-Gebührenmodells.

    Entwickler legen erste konkrete Blaupause für dynamische Gebühren vor

    Der Kurssprung folgte auf eine Veröffentlichung der Entwicklergruppe Shielded Labs, die am Montag einen umfassenden Entwurf für ein neues "Dynamic Fee Market"-Modell vorstellte. Ziel ist es, die Transaktionsgebühren im Zcash-Netzwerk flexibler zu gestalten – und damit künftige Skalierungsprobleme zu vermeiden.

    Bislang arbeitete Zcash historisch mit einem statischen Gebührenmodell. Ursprünglich betrug die Standardgebühr 10.000 Zatoshi, später wurde sie auf 1.000 gesenkt. Dieses Modell funktionierte in Phasen geringer Nachfrage, führte jedoch in Zeiten höherer Aktivität zu massiven Problemen. Entwickler sprechen offen von sogenannten „Sandblasting“-Spam-Episoden, bei denen das Netzwerk mit extrem günstigen Transaktionen überflutet wurde. Die Folge waren verstopfte Wallets und eine deutlich eingeschränkte Nutzbarkeit der Blockchain.

    Ein früherer Reformversuch mit dem als ZIP-317 bekannten Vorschlag führte zwar das sogenannte "Action-based Accounting" ein und schloss damit zentrale Missbrauchsvektoren. Die Gebühren blieben jedoch weiterhin vorhersehbar niedrig und passten sich nicht dynamisch an die tatsächliche Nutzung an.

    Die neue Lösung basiert auf medianbasierten, blockübergreifenden Gebühren, die sich an den vergangenen 50 Blöcken orientieren. Dieses Konzept soll verhindern, dass Nutzer bei hoher Netzwerkauslastung "ausgepreist" werden, gleichzeitig aber Spam-Angriffe unattraktiver machen.

    Schrittweise Einführung statt riskanter Hard Fork

    Zunächst soll das System rein off-chain zu Beobachtungszwecken laufen. Danach ist eine Umsetzung als Wallet-Richtlinie vorgesehen. Erst in einem späteren Schritt – und nur bei klarer Zustimmung der Community – käme es zu einer einfachen Konsensänderung mit klar definierten Ablaufhöhen und den festgelegten Zehnerpotenz-Regeln.

    Zusätzlich kursieren weitere Ideen, etwa die Nutzung der Mining-Difficulty als langfristige Heuristik für USD-denominierte Gebühren. Damit ließen sich Preise noch besser an den realen wirtschaftlichen Druck im Mempool anpassen.

    Privacy-Coins wieder im Rampenlicht

    Die Rallye bei Zcash fällt in eine Phase erneuten Interesses an Privacy-Coins insgesamt. Der Anteil der Shielded-Pools ist inzwischen auf rund 30 Prozent des Gesamtangebots gestiegen, während die Emission nach dem jüngsten Halving begrenzt bleibt.

    Mehrere Ereignisse haben ZEC zuletzt zusätzlich in den Fokus gerückt. Die Kryptobörse Bitget nahm Zcash am 3. Dezember in den Spot-Handel auf, was unmittelbar einen zweistelligen Intraday-Anstieg auslöste. Wenige Tage später integrierte die französische BPCE-Bank ZEC in ihre Endkunden-App.

     

    Institutionelle Investoren entdecken Zcash neu

    Auch auf institutioneller Ebene nimmt das Interesse spürbar zu. Cypherpunk Technologies kündigte im November den Aufbau einer Zcash-Treasury im Umfang von 100 Millionen US-Dollar an. Mehr als 200.000 ZEC wurden bereits akkumuliert, langfristig will das Unternehmen seinen Anteil auf bis zu fünf Prozent des Gesamtangebots ausbauen.

    Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Markt durch den Antrag von Grayscale, seinen Zcash Trust in einen börsengehandelten Fonds umzuwandeln. Sollte dieser Schritt genehmigt werden, könnte ZEC erstmals in größerem Stil für klassische ETF-Investoren zugänglich werden.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
