Bitzero Holdings Inc. forciert seine Pläne zur Kapazitätssteigerung um zusätzlich 70 MW am norwegischen Standort und gibt Notierung an der Frankfurter Börse bekannt

VANCOUVER, British Columbia – 9. Dezember 2025 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ) (FWB: 000) („Bitzero“ oder das „Unternehmen“) – das Unternehmen, das nachhaltige Blockchain- und High-Performance-Compute-(HPC)-Rechenzentren neu definiert – gibt bekannt, dass die nächste Phase seines bereits angekündigten Ausbauprogramms am Vorzeigestandort des Unternehmens in Namsskogan (Norwegen) angelaufen ist. In dieser Ausbauphase ist eine zusätzliche Nennleistung von 70 MW vorgesehen, wodurch sich die Gesamtkapazität des Standorts bei planmäßiger Fertigstellung bis September 2026 auf rund 110 MW erhöhen dürfte. Die Leistung wird zur Gänze aus Wasserkraft gewonnen und würde die Stromversorgung des Standorts annähernd verdreifachen.

Energieausbau

Im Rahmen des Projekts plant Bitzero den Ausbau und Betrieb eines internen Netzes auf 132-kV-Ebene, um die betriebliche Autonomie zu verbessern. Durch den Kapazitätsausbau soll auch die Exahash-Rate des Standorts auf rund 7,0 EH/s gesteigert werden. Diese entscheidende Maßnahme soll dazu beitragen, Bitzero mit einigen der größten börsennotierten Mining-Unternehmen der Branche wettbewerbsfähig zu machen. Gleichzeitig werden sich dadurch die Mining-Kosten pro Bitcoin für Bitzero deutlich verringern, wodurch auf Grundlage interner Prognosen der Firmenführung die ohnehin schon niedrige Gewinnschwelle weiter sinken und der Umsatz um das 3- bis 4-Fache steigen dürfte. Das tatsächliche Ergebnis hängt jedoch von einer Reihe von Faktoren ab, zu denen u.a. Netzschwierigkeiten, Geräteleistung, Stromverfügbarkeit und Kosten zählen. Das Unternehmen hat zwei Hochspannungs-Umspannwerke mit 60 MVA bestellt, mit den Vorbereitungen am Standort begonnen und die Beschaffung bestimmter langlebiger Maschinen und Geräte in Angriff genommen, um die vorgesehenen Liefertermine und Bauzeitpläne einzuhalten.

„Nachdem die Bestellung der beiden 60-MVA-Hochspannungs-Umspannwerke erfolgt ist und diese voraussichtlich im Frühjahr geliefert werden, haben die Teams bereits mit den Vorbereitungen am Standort begonnen. Das restliche Zubehör mit langen Vorlaufzeiten, das zur Forcierung des Zeitplans erforderlich ist, haben wir schon beschafft“, so Mohammed Bakhashwain, President und CEO von Bitzero. „Dieser Meilenstein, der so kurz nach unserem Listing an der Canadian Securities Exchange erreicht wurde, ist ein Beweis dafür, dass wir auf dem besten Weg sind, unsere Wachstumsziele nicht nur zu erreichen, sondern auch zu übertreffen, unsere Marktposition zu stärken und den Shareholder Value zu steigern.“