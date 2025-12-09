Dax weiter im grünen Bereich - Gea vorn

Ich hatte das beim letzten Mal/letztes Jahr um die Zeit mal abgeschätzt. Wenn die Allianz 17mrd Ergebnis macht, kommen davon rund x% als „bereinigter Jahresüberschuss für Anteilseigner“ an, der dann für Dividende und ARP‘s zur Verfügung steht, gemäß der festgelegten Ausschüttungsquoten.

2024 betrug das operative Ergebnis 16mrd, der für Anteilseigner zur Verfügung stehende JÜ 10mrd, also rund 62,5%.

In welcher Höhe noch verschiedene Posten vom operativen Ergebnis abgezogen wird, ist schwer schätzbar, Anhaltspunkte könnten schonmal die Quartalsberichte bieten. (Überleitung ist klassisch Operatives ErgebniS abzgl. Nicht-operative Erträge/Aufwendungen (wie Restruktur., Sondereffekte) und Finanzierungskosten, dann Steuern, dann abzgl. Ergebnis für andere Gesellschafter, dann haben wir den „für Anteilseigner zur Verfügung stehender JÜ“





also bei €17mrd in 2025 wären das dann analog €10,62 mrd JÜ. , das könnte gut passen, denn für die Zeit 1.1. bis 30.6. haben wir schon 5,3mrd JÜ für anteilseigner. Warten wir mal die detaillierten Zahlen morgen früh ab.





Zur kapitalmanagementpolitik: 60% als Dividende, mindestens 15% als ARP, jeweils vom JÜ.

https://www.allianz.com/de/investor_relations/aktie/dividende.html#politik





sprich Dividende könnte sein > €16,7 (10,6mrd€*0,6)/(386.166.676 Aktien-5.770.000vermutlich eingezogene Aktien in 2025)=16,751€











