Wirtschaft
Dax weiter im grünen Bereich - Gea vorn
Die Anleger halten sich vor der morgigen Zinssitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) weiterhin zurück. Marktbeobachtern zufolge überwiegt auf dem Parkett mit Blick auf den Termin aber der Optimismus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1639 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8592 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,60 US-Dollar; das waren 11 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Auszug aus: Börse global
Der Versicherungskonzern Allianz startet mit dem US-Vermögensverwalter Oaktree ein neues Syndikat bei Lloyd's of London. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen seine Gewinnprognose für 2025.
Ich hatte das beim letzten Mal/letztes Jahr um die Zeit mal abgeschätzt. Wenn die Allianz 17mrd Ergebnis macht, kommen davon rund x% als „bereinigter Jahresüberschuss für Anteilseigner“ an, der dann für Dividende und ARP‘s zur Verfügung steht, gemäß der festgelegten Ausschüttungsquoten.
In welcher Höhe noch verschiedene Posten vom operativen Ergebnis abgezogen wird, ist schwer schätzbar, Anhaltspunkte könnten schonmal die Quartalsberichte bieten. (Überleitung ist klassisch Operatives ErgebniS abzgl. Nicht-operative Erträge/Aufwendungen (wie Restruktur., Sondereffekte) und Finanzierungskosten, dann Steuern, dann abzgl. Ergebnis für andere Gesellschafter, dann haben wir den „für Anteilseigner zur Verfügung stehender JÜ“