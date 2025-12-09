RBC stuft Inditex auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Outperform" belassen. Das starke Angebot des Modekonzerns und seine Fähigkeit, auf aktuelle Trends zu reagieren, dürfte weitere Marktanteile bringen, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Dienstag veröffentlichten Branchenausblick auf 2026./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:21 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 53,44EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 12:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 57

Kursziel alt: 57

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

