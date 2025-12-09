    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEssilorLuxottica AktievorwärtsNachrichten zu EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica - Aktie erlebt Kurseinbruch -4,62 % - 09.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die EssilorLuxottica Aktie bisher Verluste von -4,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der EssilorLuxottica Aktie.

    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica ist ein globaler Marktführer in der Augenoptik, bekannt für starke Marken und innovative Produkte.

    EssilorLuxottica Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.12.2025

    Die EssilorLuxottica Aktie ist bisher um -4,62 % auf 288,25 gefallen. Das sind -13,95  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute bei der EssilorLuxottica Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die EssilorLuxottica Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,67 %.

    Allein seit letzter Woche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um -1,63 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,31 %. Im Jahr 2025 gab es für EssilorLuxottica bisher ein Plus von +29,01 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.

    EssilorLuxottica Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,63 %
    1 Monat -2,31 %
    3 Monate +15,67 %
    1 Jahr +31,59 %

    Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 133,57 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 09.12. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    RBC stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania rechnet 2026 mit anhaltend starker Nachfrage nach Smartbrillen, wie er am Dienstag in seinem Ausblick …

    EssilorLuxottica Aktie jetzt kaufen?


    Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EssilorLuxottica

    -4,73 %
    -1,27 %
    -2,73 %
    +16,02 %
    +31,77 %
    +70,21 %
    +139,96 %
    +163,41 %
    +373,81 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195



