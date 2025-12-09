    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsRussell 2000 IndexvorwärtsNachrichten zu Russell 2000

    S&P 500 im Rückspiegel

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Von Tech zu Value: Anleger setzen auf riskante Aktien

    Während Tech-Aktien stagnieren, erleben Small-Caps und konjunktursensitive Sektoren einen Aufschwung. Warum Anleger jetzt lieber auf riskante Titel setzen und was das für 2026 bedeutet.

    S&P 500 im Rückspiegel - Von Tech zu Value: Anleger setzen auf riskante Aktien
    Foto:

    Im Dezember, normalerweise der Monat, in dem Anleger ihre Portfolios aufpolieren, läuft es in diesem Jahr anders. Statt wie gewohnt die Gewinneraktien zu kaufen und die Verlierer abzustoßen, wenden sich Investoren in diesem Jahr von den Technologiegiganten ab und setzen auf riskantere Small-Caps und Aktien der Old Economy. 

    Seit dem Tiefststand des US-Marktes am 20. November hat der Small-Cap-Index Russell 2000 gut zugelegt und erreichte kürzlich ein Allzeithoch. Zum Vergleich stieg der S&P 500 Index in diesem Zeitraum nur halb so stark.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.403,80€
    Basispreis
    4,72
    Ask
    × 13,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.273,28€
    Basispreis
    5,09
    Ask
    × 13,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Marktrotation erfolgt in einer Zeit, in der Anleger zunehmend die Aufwärtsbewegung des Künstliche-Intelligenz-Sektors infrage stellen. Schwergewichte wie Nvidia und Microsoft zeigen eine Stagnation ihrer Kursgewinne, was zu einer verstärkten Neuausrichtung hin zu Value-Aktien führt. Der Optimismus, dass die US-Wirtschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2026 an Fahrt gewinnen wird, hat laut Bloomberg viele Händler dazu veranlasst, auf Small-Caps zu setzen und die großen Technologiewerte zugunsten von riskanteren und günstigeren Aktien zu verkaufen.

    Jason De Sena Trennert, Mitbegründer von Strategas Asset Management LLC, erklärte, dass die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump die Konsum- und Investitionsausgaben ankurbeln werde. Er verweist auch auf das Potenzial der Fußball-Weltmeisterschaft, die das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr ankurbeln könnte.

    Auch Michael Hartnett, Chef-Anlagestratege der Bank of America (BofA), rät seinen Kunden, bis 2026 "preiswerte" Mid-Caps zu kaufen. Er geht davon aus, dass das Weiße Haus wahrscheinlich Maßnahmen ergreifen werde, um die Inflation und Arbeitslosigkeit zu kontrollieren. In seiner Analyse sieht er das größte Potenzial in den konjunktursensiblen Sektoren wie Wohnungsbau, Einzelhandel, REITs und Transport.

    Value-Aktien übertrafen im November Growth-Aktien und alle anderen Faktor-Gruppen. Das Gesundheitswesen, Kommunikationsdienstleistungen und Rohstoffe führten die Sektor-Gewinne an. Gleichzeitig schwächelten die großen Technologiewerte. Die Marktdynamik, insbesondere die Besorgnis über die Ausgaben im Bereich KI, löste diese Rotation aus, als die großen Tech-Unternehmen ihre Quartalszahlen meldeten und die Nachzügler des Jahres aufholten.

    Laut BofA-Kollegen Savita Subramanian deutet die Underperformance der Momentum-Aktien auf einen Führungswechsel hin. Etablierte Outperformer könnten den ehemaligen Nachzüglern Platz machen.

    Kevin Gordon von Charles Schwab erklärte, dass die Technologiebranche für das Jahr solide Gewinne erzielt habe und mehr als zwei Drittel der Unternehmen des Sektors weiterhin über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt würden. Er warnte jedoch vor möglichen Rückschlägen aufgrund der Zinssensitivität einiger Marktsegmente.

    Matt Mahon, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, erklärte, dass Small-Caps trotz ihrer relativ niedrigen Bewertungen nicht nur auf den Faktor "günstig" setzen sollten. Die Unternehmensgewinne im dritten Quartal übertrafen die Erwartungen, und das Gewinnwachstum dürfte die Small-Cap-Aktien auch 2026 weiter unterstützen. Niedrigere Zinsen kämen diesen Unternehmen zugute.

    Zusammengefasst zeichnet sich ein Marktumfeld ab, in dem die Rotation von den großen Technologieaktien zu kleineren und konjunktursensibleren Unternehmen ein deutliches Signal für die kommenden Monate setzt.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    S&P 500 im Rückspiegel Von Tech zu Value: Anleger setzen auf riskante Aktien Während Tech-Aktien stagnieren, erleben Small-Caps und konjunktursensitive Sektoren einen Aufschwung. Warum Anleger jetzt lieber auf riskante Titel setzen und was das für 2026 bedeutet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     