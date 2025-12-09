Von Tech zu Value: Anleger setzen auf riskante Aktien

Seit dem Tiefststand des US-Marktes am 20. November hat der Small-Cap-Index Russell 2000 gut zugelegt und erreichte kürzlich ein Allzeithoch. Zum Vergleich stieg der S&P 500 Index in diesem Zeitraum nur halb so stark.

Im Dezember, normalerweise der Monat, in dem Anleger ihre Portfolios aufpolieren, läuft es in diesem Jahr anders. Statt wie gewohnt die Gewinneraktien zu kaufen und die Verlierer abzustoßen, wenden sich Investoren in diesem Jahr von den Technologiegiganten ab und setzen auf riskantere Small-Caps und Aktien der Old Economy.

Die Marktrotation erfolgt in einer Zeit, in der Anleger zunehmend die Aufwärtsbewegung des Künstliche-Intelligenz-Sektors infrage stellen. Schwergewichte wie Nvidia und Microsoft zeigen eine Stagnation ihrer Kursgewinne, was zu einer verstärkten Neuausrichtung hin zu Value-Aktien führt. Der Optimismus, dass die US-Wirtschaft in der ersten Hälfte des Jahres 2026 an Fahrt gewinnen wird, hat laut Bloomberg viele Händler dazu veranlasst, auf Small-Caps zu setzen und die großen Technologiewerte zugunsten von riskanteren und günstigeren Aktien zu verkaufen.

Jason De Sena Trennert, Mitbegründer von Strategas Asset Management LLC, erklärte, dass die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump die Konsum- und Investitionsausgaben ankurbeln werde. Er verweist auch auf das Potenzial der Fußball-Weltmeisterschaft, die das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr ankurbeln könnte.

Auch Michael Hartnett, Chef-Anlagestratege der Bank of America (BofA), rät seinen Kunden, bis 2026 "preiswerte" Mid-Caps zu kaufen. Er geht davon aus, dass das Weiße Haus wahrscheinlich Maßnahmen ergreifen werde, um die Inflation und Arbeitslosigkeit zu kontrollieren. In seiner Analyse sieht er das größte Potenzial in den konjunktursensiblen Sektoren wie Wohnungsbau, Einzelhandel, REITs und Transport.

Value-Aktien übertrafen im November Growth-Aktien und alle anderen Faktor-Gruppen. Das Gesundheitswesen, Kommunikationsdienstleistungen und Rohstoffe führten die Sektor-Gewinne an. Gleichzeitig schwächelten die großen Technologiewerte. Die Marktdynamik, insbesondere die Besorgnis über die Ausgaben im Bereich KI, löste diese Rotation aus, als die großen Tech-Unternehmen ihre Quartalszahlen meldeten und die Nachzügler des Jahres aufholten.

Laut BofA-Kollegen Savita Subramanian deutet die Underperformance der Momentum-Aktien auf einen Führungswechsel hin. Etablierte Outperformer könnten den ehemaligen Nachzüglern Platz machen.

Kevin Gordon von Charles Schwab erklärte, dass die Technologiebranche für das Jahr solide Gewinne erzielt habe und mehr als zwei Drittel der Unternehmen des Sektors weiterhin über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gehandelt würden. Er warnte jedoch vor möglichen Rückschlägen aufgrund der Zinssensitivität einiger Marktsegmente.

Matt Mahon, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, erklärte, dass Small-Caps trotz ihrer relativ niedrigen Bewertungen nicht nur auf den Faktor "günstig" setzen sollten. Die Unternehmensgewinne im dritten Quartal übertrafen die Erwartungen, und das Gewinnwachstum dürfte die Small-Cap-Aktien auch 2026 weiter unterstützen. Niedrigere Zinsen kämen diesen Unternehmen zugute.

Zusammengefasst zeichnet sich ein Marktumfeld ab, in dem die Rotation von den großen Technologieaktien zu kleineren und konjunktursensibleren Unternehmen ein deutliches Signal für die kommenden Monate setzt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



