    HABANOS, S.A. PRÄSENTIERT PUNSCH PRINCESAS

    EINE NEUE LIMITIERTE AUFLAGE ZUR FEIER DES 185-JÄHRIGEN JUBILÄUMS DER MARKE

    • Punch gedenkt seiner 185-jährigen Geschichte mit der Einführung der Punch Princesas Edición Limitada 2025, einer neuen Vitola, die ein beliebtes Format aus den 1960er Jahren wieder aufleben lässt.
    • Diese Limited Edition wurde „Totally Handmade with Long Filler", mindestens zwei Jahre lang gereift, mit Deckblatt, Einlage und Umblatt sorgfältig aus den besten Feldern der Vuelta Abajo* in Kubas Pinar del Río*-Region ausgewählt.
    • Mit der Werksbezeichnung Edmundo (52 x 135 mm) und einer raffinierten mittelkräftigen Mischung feierte die neue Vitola am 6. Dezember bei einer exklusiven Einführungsveranstaltung in Zypern ihr weltweites Debüt.

    HAVANA, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Habanos, S.A. stellt mit Stolz Princesas vor, eine Gedenkvitola zum 185-jährigen Bestehen von Punch - einem der historischsten und angesehensten Namen im Bereich Premium-Tabak. Diese limitierte Auflage lässt ein herausragendes Format aus den 1960er Jahren wieder aufleben und würdigt das Erbe und die Handwerkskunst, die das Vermächtnis von Punch seit Generationen geprägt haben.

    Die Weltpremiere fand am 6. Dezember in Limassol, Zypern statt - einem renommierten Ort, der für seine lebendige Gemeinschaft von Habano-Liebhabern bekannt ist. Die von Phoenicia TAA Cyprus, dem offiziellen Vertriebspartner von Habanos, organisierte Veranstaltung begrüßte mehr als 550 Liebhaber aus der ganzen Welt und markierte den Beginn einer breiteren Einführung in weiteren Märkten in den kommenden Monaten.

    Punch wurde 1840 gegründet, um den wachsenden britischen Markt zu bedienen, und hat sich seitdem einen unverwechselbaren Ruf in der Welt des Premium-Tabaks erworben. Die Vitola Princesas ist eine Hommage an die vielen Frauen, die eine wichtige Rolle im Habanos-Universum spielen - von den Feldern und Fabriken bis hin zu den Verkaufsstellen und den Aficionados selbst - und ehrt sie als unverzichtbare Säule der Marke.

    Die Punch Princesas mit dem Edmundo-Fabriknamen (52 x 135 mm) bietet eine ausgewogene mittelkräftige Mischung in einem klassischen Format der 1960er Jahre, das für die Liebhaber von heute neu konzipiert wurde. Jede Habano ist „Totally Handmade with Long Filler", mindestens zwei Jahre lang gereift und wird aus Deckblatt, Einlage und Umblatt hergestellt, die sorgfältig von Feldern im Gebiet Vuelta Abajo* in der kubanischen Region Pinar del Río* ausgewählt werden.

