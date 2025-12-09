JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Neutral' - Ziel 7,60 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,92 % und einem Kurs von 8,656 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +22,20 %/-22,24 % bedeutet.