JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf 'Neutral' - Ziel 7,60 Euro
- JPMorgan belässt Thyssenkrupp auf "Neutral" bei 7,60 €
- Q4-Zahlen übertreffen Erwartungen, Barmittelfluss stark
- Ausblick 2026 gemischt, Unsicherheiten bleiben bestehen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 7,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Gewinn- und Verlustrechnung und der operative Barmittelfluss seien besser als erwartet, schrieb Dominic O'Kane in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Die Aussagen des Anlagenbauers und Stahlproduzenten zum Jahr 2026 seien gemischt ausgefallen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:50 / GMT
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,92 % und einem Kurs von 8,656 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,18 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,44 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +22,20 %/-22,24 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 7,60 Euro
