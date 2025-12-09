    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBritish American Tobacco AktievorwärtsNachrichten zu British American Tobacco
    BARCLAYS stuft British American Tobacco auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 4900 Pence auf "Overweight" belassen. Der Tabakkonzern sei auf Kurs, was die Ziele für 2025 betrifft, schrieb Gaurav Jain am Dienstag. Als Belastung sieht er jedoch den Ausblick auf das kommende Jahr./rob/tih/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:54 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:54 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 48,30EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Gaurav Jain
    Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 49
    Kursziel alt: 49
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



