Kissigs Börsentheater: Buffett rät, nicht bloß Aktien zu kaufen, sondern Anteile an herausragenden Unternehmen. Ist doch klar!?

Aktien sind keine Wettscheine, sondern Anteile an Unternehmen. Klingt wie eine Selbstverständlichkeit und doch spielt es im Hinblick auf den langfristigen Erfolg bei der Aktienanlage eine entscheidende Rolle. Denn der Fokus der Anleger richtet sich schon immer auf die Zuckungen des Aktienkurses, wobei jede stärkere Abwärtsbewegung gleich das Investment infrage stellt und nicht selten sogar umgehend Verkaufsorders auslöst. Zeit zum Überlegen oder gar gründlichen Recherchieren und Nachdenken bleibt kaum noch. Aber das ist nicht nur ein Problem von Social Media und der zunehmenden Informationsflut, sondern vor allem eines des eigenen Mindsets. Am Ende zahlen Anleger meistens drauf, weil die kurzfristigen Kurszuckungen auf lange Sicht nur selten ins Gewicht fallen. Wer sie ignoriert, erzielt mehr Rendite!

"Kaufe nicht bloß Aktien, sondern kaufe Unternehmen mit herausragenden Geschäftsmodellen. Ich habe kein Aktienportfolio, sondern ein Portfolio voller großartiger Unternehmen." (Warren Buffett)

Und wie gelingt das? Buffett bietet die Lösung: denke nach, bevor du Aktien kaufst. Such dir die besten Unternehmen mit den aussichtsreichsten Geschäftsmodellen und fähigem Management heraus und kaufe (erst) dann deren Aktien. Danach kannst du entspannt bleiben, egal, was die Schlagzeilen dir auch vorgaukeln.



