BARCLAYS stuft Thyssenkrupp auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Prognose des Stahlkonzerns für das Geschäftsjahr 2026 sei von den laufenden Umstrukturierungen beeinträchtigt, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Sie impliziere, dass die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 300 Millionen Euro sinken könnten./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:45 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,65 % und einem Kurs von 8,682EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Tom Zhang

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 7,30

Kursziel alt: 7,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



