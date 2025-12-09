BARCLAYS stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medienkonzern sei zuletzt von Anlegern als "KI-Verlierer" wahrgenommen worden, schrieb Nick Dempsey am Dienstag. Er sieht jedoch gute Gründe, warum sich die klinische KI-Plattform UpToDate gegen neue Angebote in diesem Bereich zur Wehr setzen kann./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:28 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wolters Kluwer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 89,86EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 13:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Nick Dempsey

Analysiertes Unternehmen: Wolters Kluwer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 135

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



