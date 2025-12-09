ZenaTech steigt in den UK-Markt ein und schließt Drone-as-a-Service-Übernahme von Casado Design Ltd. ab, um in den wachsenden Sektor für Konstruktion und Infrastruktur von Telekommunikationsmasten zu expandieren

Vancouver, British Columbia, 9. Dezember 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Geschäftslösungen im Technologiebereich, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt die Übernahme von Casado Design Ltd. bekannt, einem Vermessungs- und Konstruktionsunternehmen mit Sitz im Südwesten von England, das über einen ausgezeichneten Ruf und umfassendes Know-how in den Bereichen 3D-Modellierung und Scan-Dienstleistungen für die Errichtung von Masten und Infrastruktur im Telekommunikationssektor verfügt. Diese Übernahme stellt den Einstieg von Drone-as-a-Service im Vereinigten Königreich und die Expansion des Unternehmens in die Telekommunikationsinfrastruktur dar – einem Bereich, der im Vereinigten Königreich und ganz Europa neue Investitionen und Veränderungen erlebt.

„Die Übernahme von Casado Design ist ein bedeutsamer Meilenstein bei der Erweiterung unserer Drone-as-a-Service-Präsenz auf das Vereinigte Königreich und die Schwelle zu Europa. Vor allem fügt es unserem Netzwerk in einem schnell wachsenden Sektor einen neuen Bereich hinzu“, sagte Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Seine starke Position in der Telekommunikationsinfrastruktur ergänzt unsere KI-gestützten Drohnenkapazitäten perfekt und ermöglicht die Errichtung sicherer, schnellerer und kostengünstigerer Telekommunikationsinfrastruktur. Da Telekommunikationsnetze mit der Modernisierung der 5G-Infrastruktur und strengeren Kostenkontrollen einen noch nie dagewesenen Wandel durchlaufen, versetzt uns die Integration moderner, drohnenbasierter 3D-Modellierungs- und Scanlösungen in die Lage, schnellere und präzisere Lösungen für die Masteninfrastruktur anzubieten und gleichzeitig die Sicherheitsstandards zu verbessern.“

Casado Design wurde im Jahr 2010 in Weston-super-Mare in der Nähe von Bristol gegründet und unterhält langjährige Beziehungen zu großen Telekommunikationsbetreibern und Mastkunden in ganz England. Das Unternehmen liefert umfassende und präzise Designlösungen, die den gesamten Lebenszyklus der Telekommunikationsinfrastruktur unterstützen – von der Errichtung über die Aufrüstung bis hin zur Außerbetriebnahme. Dies beinhaltet moderne digitale Zwillinge und Gebäudedatenmodellierung, die das Infrastrukturmanagement optimieren. Mit Blick auf die Zukunft plant das Unternehmen, die Kompetenzen von Casado auf drohnengestützte Rostsanierungs- und Sprühlackierungsdienste zu erweitern, um den sich wandelnden Anforderungen an die Wartung von Masten gerecht zu werden.