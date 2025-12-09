BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Unter dem neuen Chef des Herstellers medizinischer Optik dürften die Umbaumaßnahmen fortgesetzt werden, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag. Die Ziele für 2026 dürfte das Unternehmen wie geplant am Donnerstag verkünden./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 42,72EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.
