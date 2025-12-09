BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Unter dem neuen Chef des Herstellers medizinischer Optik dürften die Umbaumaßnahmen fortgesetzt werden, schrieb Jonathon Unwin am Dienstag. Die Ziele für 2026 dürfte das Unternehmen wie geplant am Donnerstag verkünden./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 42,72EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jonathon Unwin

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 52,00 € , was eine Steigerung von +21,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer