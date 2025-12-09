RBC stuft British American Tobacco auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) nach dem Zwischenbericht von 3400 auf 3600 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Mittelfristig gebe es weiterhin Risiken hinsichtlich der Profitabilität des Tabakkonzerns, schrieb James Edwardes Jones am Dienstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 06:37 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,23 % und einem Kurs von 48,20EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: James Edwardes Jones
Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 36
Kursziel alt: 34
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
