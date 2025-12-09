Börsen Update Europa - 09.12. - FTSE Athex 20 stark +0,78 %

Der MDAX steht bei 29.646,45 PKT und gewinnt bisher +0,16 %. Top-Werte: HENSOLDT +4,81 %, Delivery Hero +2,56 %, AUTO1 Group +2,35 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -8,31 %, HelloFresh -4,90 %, TRATON -2,13 %

Der DAX steht aktuell (13:59:49) bei 24.127,27 PKT und steigt um +0,43 %. Top-Werte: Allianz +2,12 %, Rheinmetall +1,86 %, GEA Group +1,73 % Flop-Werte: Airbus -2,15 %, Zalando -1,72 %, Daimler Truck Holding -1,59 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:52) bei 3.582,68 PKT und steigt um +0,01 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,81 %, TeamViewer +1,85 %, Nordex +1,35 %

Flop-Werte: Evotec -5,24 %, Nagarro -2,75 %, AIXTRON -1,92 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:50) bei 5.714,64 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: Wolters Kluwer +2,91 %, Allianz +2,12 %, Rheinmetall +1,86 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -4,35 %, Airbus -2,15 %, Schneider Electric -1,83 %

Der ATX steht bei 5.124,79 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +5,17 %, Raiffeisen Bank International +3,07 %, Erste Group Bank +1,77 %

Flop-Werte: Lenzing -2,38 %, Wienerberger -2,36 %, voestalpine -1,58 %

Der SMI steht bei 12.941,30 PKT und gewinnt bisher +0,05 %.

Top-Werte: Novartis +1,58 %, Zurich Insurance Group +1,32 %, Logitech International +0,63 %

Flop-Werte: Swiss Re -2,24 %, Amrize -1,82 %, Holcim -1,56 %

Der CAC 40 steht bei 8.060,31 PKT und verliert bisher -0,71 %.

Top-Werte: Capgemini +2,21 %, Credit Agricole +1,57 %, Thales +1,45 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -4,35 %, Kering -2,89 %, Airbus -2,15 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.808,02 PKT und verliert bisher -0,69 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +1,08 %, Tele2 (B) +0,95 %, Telia Company +0,76 %

Flop-Werte: Volvo Registered (B) -2,82 %, ABB -1,19 %, SKF (B) -1,01 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.160,00 PKT und steigt um +0,78 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,43 %, Piraeus Port Authority +1,32 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,74 %

Flop-Werte: Viohalco -3,24 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -3,14 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -2,39 %