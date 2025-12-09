    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWolters Kluwer AktievorwärtsNachrichten zu Wolters Kluwer

    Wolters Kluwer Aktie steigt um +2,91 % - 09.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Wolters Kluwer Aktie bisher um +2,91 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Wolters Kluwer Aktie.

    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Wolters Kluwer ist ein führender Anbieter von Fachinformationen und Softwarelösungen, insbesondere in den Bereichen Recht, Steuern und Gesundheitswesen. Mit einer starken Marktstellung in Europa und Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Thomson Reuters und RELX Group. Die Integration von KI in ihre Produkte bietet ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal.

    Wolters Kluwer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.12.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Wolters Kluwer Aktie. Mit einer Performance von +2,91 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Wolters Kluwer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,57 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 89,87, mit einem Plus von +2,91 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Wolters Kluwer Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -20,83 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Wolters Kluwer Aktie damit um -3,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -45,41 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,08 % geändert.

    Wolters Kluwer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,68 %
    1 Monat -10,69 %
    3 Monate -20,83 %
    1 Jahr -46,58 %

    Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

    Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,89 Mrd.EUR € wert.

    BARCLAYS stuft Wolters Kluwer auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer mit einem Kursziel von 135 Euro auf "Overweight" belassen. Der Medienkonzern sei zuletzt von Anlegern als "KI-Verlierer" wahrgenommen worden, schrieb Nick Dempsey am …

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Wolters Kluwer auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat Wolters Kluwer bei unverändertem Kursziel von 125 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Dies schrieb Nizla Naizer in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in …

    Börsenstart Europa - 09.12. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wolters Kluwer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Wolters Kluwer

    +3,00 %
    -3,00 %
    -10,22 %
    -19,93 %
    -46,28 %
    -15,30 %
    +25,82 %
    +186,41 %
    +249,35 %
    ISIN:NL0000395903WKN:A0J2R1



