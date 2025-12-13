    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Gewinner der Börsengeschichte

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX-Aufsteiger und Aktienurgestein: 54.024% Plus! Aus 2.000 DM wurden 554.208 €!

    Während Nvidia seit dem Börsengang um fast 500.000 Prozent zulegte, erzielte ein DAX-Aufsteiger in 50 Jahren ein Plus von 54.024 Prozent – ein Unternehmen aus der Old Economy. Um diese DAX-Perle geht es.

    Gewinner der Börsengeschichte - DAX-Aufsteiger und Aktienurgestein: 54.024% Plus! Aus 2.000 DM wurden 554.208 €!
    Foto: Daniel Reinhardt/dpa

    1975 lag das Jahrestief der Rheinmetall-Aktie bei umgerechnet 3,71 Euro (rund 7,26 Deutsche Mark). Im September 2025 hat die Rheinmetall-Aktie ein Allzeithoch von 2.008 Euro erreicht. Wer damals zum Jahrestief kaufte und 2025 zum Jahreshoch verkaufte, hätte damit theoretisch eine Performance von unglaublichen +54.024 erzielt! 

    Zur Verdeutlichung: Wer 1975 für 2.000 Deutsche Mark (1.022,58 Euro) Rheinmetall-Aktien zu einem Kurs von 7,26 Deutsche Mark (3,71 Euro) gekauft hätte, hätte damit rund 276 Rheinmetall-Aktien erhalten. Wer die Aktien bis heute hielt und zum Jahreshöchst 2025 von 2.008 Euro je Aktie verkaufte, hätte 554.208 Euro erhalten. Aus rund 1000 Euro wären also mehr als eine halbe Million Euro geworden Dividenzahlungen sind dabei nicht berücksichtigt. 

    Rheinmetall

    +0,81 %
    +4,61 %
    -7,39 %
    -14,37 %
    +158,85 %
    +718,67 %
    +1.963,46 %
    +2.570,70 %
    +69.774,84 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.848,33€
    Basispreis
    16,21
    Ask
    × 14,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.680,00€
    Basispreis
    16,22
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die historische Performance von Rheinmetall ist zwar beeindruckend, stellt jedoch keinen Garant für zukünftige Erfolge dar. Märkte und geopolitische Bedingungen ändern sich ständig und selbst erfolgreiche Unternehmen müssen sich neuen Herausforderungen stellen. Investoren sollten daher nicht nur auf vergangene Kursentwicklungen schauen, sondern auch die aktuellen Aussichten und Risiken des Unternehmens berücksichtigen.

    Die Aktiengeschichte der Rheinmetall AG

    Die Geschichte der Rheinmetall AG reicht bis zur Gründung im Jahr 1889 zurück. Die erste Börsennotierung der Stammaktie folgte 1894, wodurch das Unternehmen zu einer der ältesten heute noch notierten Aktie im DAX wurde. In den frühen Jahrzehnten wandelte sich die Eigentümerstruktur stark: Zunächst stieg Krupp 1909 als Großaktionär ein, dann übernahm 1925 das Deutsche Reich die Aktienmehrheit. Diese staatliche Kontrolle bestand über die Umfirmierung in Rheinmetall-Borsig AG (1936) bis in die Kriegsjahre fort. In dieser Zeit wurden weder Geschäftsberichte veröffentlicht noch reguläre Hauptversammlungen abgehalten.

    Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Währungsreform erfolgte in den 1950er Jahren der Neustart an den Börsen. 1956 übernahm die Familie Röchling die Aktienmehrheit vom Staat. In den folgenden Jahrzehnten festigte das Unternehmen seine Position am Kapitalmarkt, zahlte ab 1960 wieder Dividenden und wurde 1996 unter dem neuen Namen Rheinmetall AG Gründungsmitglied des MDAX. Nach der Umstellung auf den Euro kündigte die Familie Röchling im Jahr 2004 schließlich an, sich von ihrem Aktienbesitz zu trennen. Dies leitete eine neue Ära für die Aktionärsstruktur ein.

    Die jüngste Entwicklung ist durch die Zusammenlegung von Stamm- und Vorzugsaktien im Jahr 2005 sowie durch signifikante Kurssteigerungen geprägt. Während die Aktie im Jahr 2017 erstmals die 100-Euro-Marke durchbrach, sorgte der geopolitische Wandel infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine im Jahr 2022 für einen massiven Kursanstieg auf über 200 Euro. Dieser Bedeutungszuwachs gipfelte im März 2023 im Aufstieg der Rheinmetall AG vom MDAX in den deutschen Leitindex DAX.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gewinner der Börsengeschichte DAX-Aufsteiger und Aktienurgestein: 54.024% Plus! Aus 2.000 DM wurden 554.208 €! Während Nvidia seit dem Börsengang um fast 500.000 Prozent zulegte, erzielte ein DAX-Aufsteiger in 50 Jahren ein Plus von 54.024 Prozent – ein Unternehmen aus der Old Economy. Um diese DAX-Perle geht es.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     