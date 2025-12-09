    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMonument Mining AktievorwärtsNachrichten zu Monument Mining

    Monument Mining Aktie crasht -8,40 % - 09.12.2025

    Am 09.12.2025 ist die Monument Mining Aktie, bisher, um -8,40 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Monument Mining Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Monument Mining ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Gold konzentriert, mit Projekten in Malaysia und Australien. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Barrick Gold und Newmont. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die kosteneffiziente Produktion in strategisch günstigen Regionen.

    Monument Mining Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.12.2025

    Die Monument Mining Aktie ist bisher um -8,40 % auf 0,6000 gefallen. Das sind -0,0550  weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Monument Mining Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,40 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Monument Mining-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +73,80 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,04 %. Im Jahr 2025 gab es für Monument Mining bisher ein Plus von +238,54 %.

    Monument Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,80 %
    1 Monat +15,04 %
    3 Monate +73,80 %
    1 Jahr +284,62 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Monument Mining Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Monument Mining Aktie, insbesondere die positiven Produktionszahlen und die Auswirkungen des Goldpreises auf zukünftige Gewinne. Die Notwendigkeit zur Ressourcenerweiterung und die AISC werden als entscheidende Faktoren für die Bewertung der Aktie hervorgehoben. Zudem wird die bevorstehende Hauptversammlung als wichtiger Termin für die Aktionäre betrachtet.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Monument Mining eingestellt.

    Zur Monument Mining Diskussion

    Informationen zur Monument Mining Aktie

    Es gibt 345 Mio. Monument Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 207,06 Mio. € wert.

    Monument Mining Announces Results of Annual General Meeting of Shareholders


    VANCOUVER, British Columbia, Dec. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - Monument Mining Limited (TSX-V: MMY and FSE: D7Q1) (“Monument” or the “Company”) is pleased to announce the results from its Annual General Meeting of shareholders (the “AGM”) held on …

    Monument Mining Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Monument Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monument Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Monument Mining

    -8,40 %
    -5,80 %
    +15,04 %
    +73,80 %
    +284,62 %
    +1.108,18 %
    +1.114,95 %
    +855,88 %
    -13,04 %
    ISIN:CA61531Y1051WKN:A0MSJR



