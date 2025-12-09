Monument Mining Aktie crasht -8,40 % - 09.12.2025

Die Monument Mining Aktie ist bisher um -8,40 % auf 0,6000€ gefallen. Das sind -0,0550 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Monument Mining Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,76 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -8,40 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Monument Mining ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Gold konzentriert, mit Projekten in Malaysia und Australien. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Barrick Gold und Newmont. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die kosteneffiziente Produktion in strategisch günstigen Regionen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Monument Mining-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +73,80 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,04 %. Im Jahr 2025 gab es für Monument Mining bisher ein Plus von +238,54 %.

Monument Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,80 % 1 Monat +15,04 % 3 Monate +73,80 % 1 Jahr +284,62 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Monument Mining Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Monument Mining Aktie, insbesondere die positiven Produktionszahlen und die Auswirkungen des Goldpreises auf zukünftige Gewinne. Die Notwendigkeit zur Ressourcenerweiterung und die AISC werden als entscheidende Faktoren für die Bewertung der Aktie hervorgehoben. Zudem wird die bevorstehende Hauptversammlung als wichtiger Termin für die Aktionäre betrachtet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Monument Mining eingestellt.

Informationen zur Monument Mining Aktie

Es gibt 345 Mio. Monument Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 207,06 Mio. € wert.

Monument Mining Aktie jetzt kaufen?

