    ITM Power Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 09.12.2025

    Am 09.12.2025 ist die ITM Power Aktie, bisher, um -5,09 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der ITM Power Aktie.

    Foto: Bubble60 - wikimedia

    ITM Power ist ein führendes Unternehmen in der Wasserstofftechnologie, das sich auf die Entwicklung von Elektrolyseuren spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und strategischen Partnerschaften positioniert sich ITM Power als Schlüsselakteur im globalen Wasserstoffmarkt.

    ITM Power Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 09.12.2025

    Am heutigen Handelstag musste die ITM Power Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,09 % im Minus. Die Talfahrt der ITM Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 0,7460, mit einem Minus von -5,09 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ITM Power-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,71 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die ITM Power Aktie damit um -7,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +82,52 % gewonnen.

    ITM Power Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,79 %
    1 Monat -11,28 %
    3 Monate +7,71 %
    1 Jahr +80,15 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene ITM Power Aktie, die unter 1 Euro notiert. Anleger sind gespalten: Einige sehen die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit, während andere besorgt über die Verkaufsaktivitäten und die Rolle von Shortsellern sind. Es wird erwartet, dass positive Nachrichten den Kurs schnell steigen lassen könnten. Langfristig glauben einige, dass ITM Power in den nächsten Jahren profitabel wird und somit Potenzial für Kursgewinne hat.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ITM Power eingestellt.

    Informationen zur ITM Power Aktie

    Es gibt 617 Mio. ITM Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 460,04 Mio. € wert.

    ITM Power Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ITM Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ITM Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ITM Power

    -4,58 %
    -7,79 %
    -11,28 %
    +7,71 %
    +80,15 %
    -28,83 %
    -82,16 %
    +154,40 %
    -75,00 %
    ISIN:GB00B0130H42WKN:A0B57L



