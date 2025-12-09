Global Uranium Corp. meldet Abschluss der geologischen Kartierungen beim Projekt Airline in Wyoming

9. Dezember 2025, Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass auf dem Projekt Airline im Wind River Basin im Zentrum des US-Bundesstaates Wyoming eingehende geologische Kartierungen absolviert wurden. Das Kartierungsprogramm war der erste Teil des Feldprogramms 2025 bei Airline, das auch eine radiometrische Vermessung sowie händisch entnommene Proben für die geochemische und mineralogische Analyse umfasste. Die Ergebnisse dieser zusätzlichen Arbeiten werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen.

Die Firma Big Rock Exploration absolvierte die Kartierungen im Laufe einer Woche Ende Oktober 2025 und konnte damit das Verständnis der Stratigraphie und Strukturen bei Airline verbessern. Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden mehrere wichtige geologische Einheiten bestätigt (Abbildung 1). Es wurde nachgewiesen, dass die Wagon Bed Formation aus dem Tertiär weitläufig ist und charakteristische tuffartige Sandsteine, zwischengelagerte Tuffe und cluster- oder popcornartige Verwitterungsmerkmale aufweist. Das archäische kristalline Grundgestein konnte an mehreren Stellen kartiert werden, wobei unter anderem Granit und Monzogranit mit einer Fülle von pegmatitischen Intrusionsgängen, starker Verwitterung und Entfärbungen unweit der darüber liegenden Diskordanz verzeichnet wurden. An der Westseite des Untersuchungsgebiets wurden mehrere Ausbisse des Flathead Sandstone kartiert. Der Kontakt zwischen der Wagon Bed Formation und dem archäischen Grundgestein konnte an mehreren Stellen kartiert werden und stellt nach wie vor eines der wichtigsten stratigraphischen Ziele auf dem Konzessionsgebiet dar, da die früheren radiometrischen Anomalien auf Bereiche in der Nähe der Diskordanz zurückzugehen scheinen. Bei den Kartierungen wurden auch mehrere Arkosesandsteinausbisse dokumentiert, die Ähnlichkeiten mit der Wind River Formation wie eine poröse Beschaffenheit und stellenweise Eisenoxidknollen aufweisen.