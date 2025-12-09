    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMillennial Potash AktievorwärtsNachrichten zu Millennial Potash
    Millennial Potash Corp. beginnt mit der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung für das Kaliprojekt Banio in Gabun

    9. Dezember 2025. Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-lith ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (Environmental & Social Impact Assessment, ESIA) für sein Kaliprojekt Banio in Gabun begonnen hat. Das Unternehmen hat ein Konsortium unter der Leitung von Artelia, Société par Actions Simplifée („Artelia“), beauftragt, zu dem auch Biotope Afrique Centrale und Insuco Gabon gehören, um die ESIA durchzuführen. Die Gruppe verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Großprojekten weltweit und in ganz Afrika, darunter Bergbauprojekte, und ESIA wird den Leistungsstandards der IFC entsprechen.

     

    Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, mit der ESIA-Studie begonnen zu haben, während wir unser Kalientwicklungsprojekt in Gabun vorantreiben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Artelia-Gruppe und die Durchführung einer umfassenden ESIA für das Projekt. Der Beginn der ESIA-Studie markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Kaliprojekts Banio nach dem sehr erfolgreichen Phase-2-Bohrprogramm, das zu einer deutlichen Erhöhung unserer nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen geführt hat. Die ESIA wird in unseren Antrag auf eine Bergbaulizenz einfließen, den wir voraussichtlich im Jahr 2026 stellen werden. Darüber hinaus planen wir, in den kommenden Wochen eine endgültige Machbarkeitsstudie zu beginnen. Das Unternehmen verfügt über die vollständige Finanzierung für die Durchführung dieser Programme. Die Finanzierung durch die US-amerikanische DFC wird auch zur Deckung der Kosten unserer Machbarkeitsstudie verwendet werden.“

     

    Die umfassende ESIA für das Projekt wird in Kürze mit Basisstudien zur physischen Umwelt beginnen, darunter Hydrologie, Hydrogeologie, Wasserqualität, Boden- und Luftqualität, gefolgt von Basisstudien zur biologischen Vielfalt, die eine umfassende Erfassung der Flora und Fauna in der Region umfassen werden. Die Basisstudien für die soziale Komponente der Studie werden eine Überprüfung der sozioökonomischen Bedingungen im Projektgebiet umfassen und die vom Unternehmen initiierte Arbeit zur Einbindung der Stakeholder vertiefen. Die endgültige ESIA wird alle Maßnahmen zur Schadensminderung für das Projekt umreißen und umfassende Umwelt- und Sozialmanagementpläne enthalten. Der Abschluss der ESIA erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026 und sie wird der Regierung von Gabun im Rahmen des Antrags des Unternehmens auf eine Bergbaulizenz vorgelegt werden.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
