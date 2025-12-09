GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 353 auf 352 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Quigley passte seine Schätzungen für die Dänen am Montag an die Übernahme von Akero und aktuelle Entwicklungen am Markt für Abnehmpräparate an./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 11:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 39,81EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:09 Uhr) gehandelt.
