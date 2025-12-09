Formycon schließt weitere Vermarktungspartnerschaft für Keytruda-Biosimilar

PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Formycon ist eine weitere Partnerschaft für die Vermarktung seines Biosimilars zum Megablockbuster Keytruda von Merck & Co eingegangen. Wie der Pharmahersteller am Dienstag mitteilte, hat er eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein entsprechendes Präparat mit dem Namen FYB206 für die Region USA und Kanada abgeschlossen. Partner sei das Unternehmen Zydus Lifesciences Limited. Erst jüngst hatte Formycon eine ähnliche Vereinbarung für sein Präparat mit MS Pharma für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) geschlossen. Die Aktie zog nach den aktuellen Nachrichten um rund 3 Prozent an und gehörte damit zu den größten Gewinnern im SDax .

Formycon habe noch 2025 Anspruch auf Zahlungen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags durch Zydus, hieß es. Hinzu kommen weitere Zahlungen, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängen, dabei gehe es voraussichtlich um eine Summe im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Nach der Markteinführung soll Formycon zudem einen mittleren zweistelligen Prozentsatz an den in den beiden Ländern erzielten Bruttoerlösen erhalten.