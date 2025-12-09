Formycon schließt weitere Vermarktungspartnerschaft für Keytruda-Biosimilar
- Formycon schließt Lizenzvereinbarung mit Zydus ab.
- FYB206 wird in USA und Kanada vermarktet.
- Aktie steigt um 3% nach Bekanntgabe der Partnerschaft.
PLANEGG-MARTINSRIED (dpa-AFX) - Formycon ist eine weitere Partnerschaft für die Vermarktung seines Biosimilars zum Megablockbuster Keytruda von Merck & Co eingegangen. Wie der Pharmahersteller am Dienstag mitteilte, hat er eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein entsprechendes Präparat mit dem Namen FYB206 für die Region USA und Kanada abgeschlossen. Partner sei das Unternehmen Zydus Lifesciences Limited. Erst jüngst hatte Formycon eine ähnliche Vereinbarung für sein Präparat mit MS Pharma für die Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) geschlossen. Die Aktie zog nach den aktuellen Nachrichten um rund 3 Prozent an und gehörte damit zu den größten Gewinnern im SDax .
Formycon habe noch 2025 Anspruch auf Zahlungen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrags durch Zydus, hieß es. Hinzu kommen weitere Zahlungen, die vom Erreichen bestimmter Meilensteine abhängen, dabei gehe es voraussichtlich um eine Summe im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Nach der Markteinführung soll Formycon zudem einen mittleren zweistelligen Prozentsatz an den in den beiden Ländern erzielten Bruttoerlösen erhalten.
"Die Partnerschaft mit Zydus für die USA und Kanada ist ein bedeutender Meilenstein für uns", sagte Unternehmenschef Stefan Glombitza. Zydus verfüge bereits heute über eine starke kommerzielle Präsenz in den USA, wo das Unternehmen fast die Hälfte seines weltweiten Umsatzes erziele.
Der Nachahmer FYB206 ist ein wichtiger Hoffnungsträger für die Bayern. Das Originalpräparat Keytruda ist eines der umsatzstärksten Arzneimittel weltweit. Der US-Konzern Merck & Co hatte mit dem Krebsmedikament (Wirkstoff Pembrolizumab) allein im vergangenen Jahr fast 30 Milliarden Dollar erlöst. Da die wichtigsten Patente für das Mittel in wenigen Jahren auslaufen, dürfte es einen Ansturm der Biosimilarhersteller geben. Formycon selbst will dabei laut früheren Aussagen ganz vorne mitmischen./mne/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie
Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 16.823 auf Ariva Indikation (09. Dezember 2025, 14:13 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um +7,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,78 %.
Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 432,10 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +22,70 %/+108,59 % bedeutet.
Zu hohe Cholesterinwerte sind eine Volkskrankheit. Der US-Pharmakonzern Merck hat jetzt die Ergebnisse für seine neue Anti-Cholesterin-Pille vorgestellt, die auf dem Mechanismus basiert, bei dem das Protein PCSK9 blockiert wird. Die Ergebnisse sind beeindruckend.