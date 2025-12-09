TIN INN Holding Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 09.12.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TIN INN Holding-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,45 % zu Buche.

Die TIN INN Holding Aktie notiert aktuell bei 13,800€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,39 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,600 € entspricht. Die Talfahrt der TIN INN Holding Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -28,70 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 13,800€, mit einem Minus von -10,39 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TIN INN Holding Aktie damit um -18,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,82 %.

TIN INN Holding Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -18,34 % 1 Monat -2,82 % 3 Monate +25,45 %

Informationen zur TIN INN Holding Aktie

Es gibt 20 Mio. TIN INN Holding Aktien. Damit ist das Unternehmen 276,69 Mio. € wert.

TIN INN Holding Aktie jetzt kaufen?

Ob die TIN INN Holding Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TIN INN Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.