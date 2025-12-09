Bayer Aktie steigt auf 35,62€ - 09.12.2025

Mit einer Performance von +1,99 % konnte die Bayer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,64 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Bayer Aktie. Nach einem Plus von +4,64 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 35,62€, mit einem Plus von +1,99 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Bayer Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +24,60 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,91 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,12 %. Im Jahr 2025 gab es für Bayer bisher ein Plus von +81,84 %.

Bayer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,91 % 1 Monat +33,12 % 3 Monate +24,60 % 1 Jahr +70,57 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die fundamentale Neubewertung der Bayer Aktie, die durch bevorstehende Entscheidungen des Supreme Court beeinflusst wird. Anleger erwarten, dass diese Entscheidungen erhebliche Auswirkungen auf den Kurs haben könnten, wobei die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entscheidung bei 60-70% liegt. Die Stabilität des Kurses wird als gegeben angesehen, während Analystenmeinungen kritisch hinterfragt werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,93 Mrd. € wert.

Die Aktie von Kobo Resources scheint in der vergangenen Woche erwacht zu sein. Der Gold-Explorer konnte 20 % zulegen und geht es nach Analysten, ist dies noch längst nicht alles. Sie sehen den fairen Wert der Minenprojekte mehr als 100 % über dem …

Bayer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.