    MBB Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 09.12.2025

    Am 09.12.2025 ist die MBB Aktie, bisher, um +6,35 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MBB Aktie.

    Foto: Maciej Bledowski - stock.adobe.com

    MBB SE ist eine etablierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung in ihren Portfoliounternehmen, besonders in den Bereichen Industrie und Technologie.

    MBB Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.12.2025

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,35 % konnte die MBB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,16 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der MBB Aktie. Nach einem Plus von +2,16 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 201,00. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von MBB einen Gewinn von +15,05 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die MBB Aktie damit um +7,24 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei MBB auf +88,47 %.

    MBB Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,24 %
    1 Monat +1,61 %
    3 Monate +15,05 %
    1 Jahr +89,79 %

    Informationen zur MBB Aktie

    Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,09 Mrd. € wert.

    „substanzielle Unterbewertung“ – neues Allzeithoch voraus?


    MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4) hat ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 22 Millionen Euro beschlossen. Das Unternehmen nutzt damit die von der Hauptversammlung am 17. Juni 2025 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener …

    Zölle und Standortprobleme: Maschinenbau schrumpft weiter


    Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau schrumpft 2025 das dritte Jahr in Folge. Man rechne unverändert mit einem Produktionsrückgang von 5 Prozent, erklärte der Präsident des Branchenverbands VDMA, Bertram Kawlath. Die Produktion gehe seit Anfang …

    MBB kündigt Aktienrückkauf von bis zu 22 Mio. € bei 222 € pro Aktie an


    MBB SE startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm: Bis zu 22 Mio. Euro sollen investiert werden, um die als unterbewertet eingeschätzte Aktie gezielt zurückzukaufen.

    MBB Aktie jetzt kaufen?


    Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MBB

    +6,35 %
    +7,24 %
    +1,61 %
    +15,05 %
    +89,79 %
    +84,44 %
    +76,37 %
    +612,65 %
    +1.575,00 %
    ISIN:DE000A0ETBQ4WKN:A0ETBQ



