    MBB steuern auf Rekord zu - Aktienrückkauf ab 11. Dezember

    Für Sie zusammengefasst
    • MBB-Aktien steigen um 5,8 Prozent auf 200 Euro.
    • Rückkäufe ab 11. Dezember, Volumen 22 Millionen Euro.
    • Marktwert von MBB beträgt fast 1,1 Milliarden Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von MBB haben sich am Dienstag mit plus 5,8 Prozent ihrem Rekord von 203 Euro bis auf drei Euro genähert. Das Technologieunternehmen, das unter anderem hohe Anteile an Friedrich Vorwerk und Aumann hält, kündigte am Morgen an, am 11. Dezember mit Aktienrückkäufen zu starten. Insgesamt will man bis zu einem Preis von je 222 Euro Papiere im Gesamtvolumen von 22 Millionen Euro erwerben.

    Der Streubesitz der MBB-Aktie liegt laut Unternehmensabgaben bei 29 Prozent. Der Marktwert liegt aktuell bei fast 1,1 Milliarden Euro./ag/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,35 % und einem Kurs von 201 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +14,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -26,61 %/+20,41 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene Werte
