AKTIE IM FOKUS
MBB steuern auf Rekord zu - Aktienrückkauf ab 11. Dezember
- MBB-Aktien steigen um 5,8 Prozent auf 200 Euro.
- Rückkäufe ab 11. Dezember, Volumen 22 Millionen Euro.
- Marktwert von MBB beträgt fast 1,1 Milliarden Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von MBB haben sich am Dienstag mit plus 5,8 Prozent ihrem Rekord von 203 Euro bis auf drei Euro genähert. Das Technologieunternehmen, das unter anderem hohe Anteile an Friedrich Vorwerk und Aumann hält, kündigte am Morgen an, am 11. Dezember mit Aktienrückkäufen zu starten. Insgesamt will man bis zu einem Preis von je 222 Euro Papiere im Gesamtvolumen von 22 Millionen Euro erwerben.
Der Streubesitz der MBB-Aktie liegt laut Unternehmensabgaben bei 29 Prozent. Der Marktwert liegt aktuell bei fast 1,1 Milliarden Euro./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,35 % und einem Kurs von 201 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +14,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,74 Mrd..
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 75,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -26,61 %/+20,41 % bedeutet.
Wenn es sehr gut im Unternehmen läuft, wollen viele Aktionäre solche Kritik nicht hören und die Probleme nicht wahrhaben. Das ändert nichts daran, dass sie existieren und irgendwann in der Zukunft akut werden.
muss mich jetzt doch hier zur Wort melden. War bei der HV persönlich anwesend und habe sowohl die Reaktion des Vorstands live mitbekommen als auch die provokante Art des Aktionärsvertreters (Auf seiner Schreibkladde sah es aus als ob ein Hammer und Sichel Symbol drauf war, was mir seine Gesinnung zeigte).
Eines seiner ersten Kommentare war eine Bemerkung zur Größe des Versammlungsraums bei der HV, von wegen eine Gesellschaft die so gute Geschäfte macht könnte sich doch das nächste Mal einen größeren Veranstaltungssaal leisten. Nach meiner Einschätzung war der Saal groß genug, modern ausgerüstet und es wurde angemessen bewirtet. Die nächste Frage bezog sich auf den Umzug der Gesellschaft in andere Geschäftsräume und ob und wenn, wieviel Miete hier eingespart wird. Hier wurde auch korrekt geantwortet, aber gemessen am Umsatz sind das dann doch eher peanuts. Dann kam noch das Thema mit der Diversität auf wo dann der Vorstand den Aktionärsvertreter direkt angesprochen hat, ob er konkrete Vorschläge hat. Der Vorstand erläuterte später, dass man eine Frau in der Firma aufgebaut hat die wohl auch im Vorstand arbeiten sollte, diese wurde dann aber mit hohem Gehalt von einer anderen Firma abgeworben. Hab ich auch so in meinem Berufsleben erlebt und kann eigentlich nur zum Schluss kommen, die Leistung zählt und nicht das Geschlecht. Hier wurde als Beispiel die Fa Manz (Wettbewerber zu Aumann) angeführt, die nach aussen wohl ein gutes Bild gezeigt hat, Diversity conform unterwegs war, aber inzwischen insolvent ist. Kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen.
Sicherlich wurden auch gute Fragen gestellt, aber die Atmosphäre wurde nach meinem Empfinden eher durch den Aktionärsvertreter aufgeheizt (und das völlig unnötig, weil ganz nebenbei hätte man auch zusammen das 30 jährige Jubiläum der Firma feiern können. Deswegen bin das das erste mal in ca 15 Jahren MBB Aktionär nach Berlin gereist).
Für mich bleibt als Fazit, ich werde erstmal bei der MBB an Bord bleiben weil ich die zwei Gründer für kompetent halte und hoffe dass neben FW auch die kleineren Gesellschaften wie z.B. eine Delignit oder eine Hanke eine positive Entwicklung nehmen und so ihren Beitrag für zukünftige Dividenden bringen. Auf der anderen Seite werde ich sicherlich keiner DSW beitreten, denn so will ich mich nicht vertreten lassen.
https://dirkhagemann.substack.com/p/ihre-majestaten-ich-bitte-um-antwort
Interessant im Übrigen der Punkt mit unabhängigen Direktoren. Ich war selbst am Freitag bei der Steico SE auf der HV, die ebenalls eine monistische Struktur hat und da standen zwei Verwaltungsratsmitglieder zur Wahl und diese haben explizit dargelegt, dass und warum sie als unabhängig vom Großaktionär Kingspan zu sehen sind.