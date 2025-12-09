    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / EUR CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / EUR

    Deutsche Börse-News

    209 Aufrufe 209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bewertungssorgen verschwunden (ETF Marktbericht)

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Blase in den Hintergrund gerückt, US-Aktien gefragt.
    • Schwellenländer-ETFs und Defense-ETFs im Trend.
    • Anleihe-ETFs und Rohstoff-ETCs weiterhin beliebt.
    Deutsche Börse-News - Bewertungssorgen verschwunden (ETF Marktbericht)
    Foto: 417264605

    FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Das Thema KI-Blase ist in den Hintergrund gerückt, US-Aktien sind gefragt - auch Tech-Werte. Schwellenländer-Aktien sind ebenfalls beliebt. Der Abverkauf von Defense-ETFs ist außerdem vorbei.

    9. Dezember 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die Kauflaune am ETF-Markt hält an. Frank Mohr von der Société Générale meldet einen klaren Kaufüberhang, mit Schwerpunkt US- und World-Aktien. "Wir sehen aber auch einiges an Interesse an Schwellenländertiteln", ergänzt er. Auch Holger Heinrich von der Baader Bank berichtet von mehr Käufen als Verkäufen. Janis Völker von Lang & Schwarz kann einen echten Trend nicht erkennen: "Die großen Themen wie Verteidigung und KI-Blase sind weiter virulent, es ist aber ruhiger um sie geworden."

    Der DAX hat sich zuletzt erholt und liegt am Dienstagmittag bei 24.153 Punkten. Die US-Märkte nähern sich wieder ihren Allzeithochs und notieren aktuell kurz darunter.

    Doch keine KI-Blase?

    Überwiegend Zuflüsse registriert Mohr für World-Tracker wie den iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983), auch als Value- oder Momentum-Strategie (IE00BL25JM42, IE00BL25JP72). Heinrich registriert sogar eine Verschiebung zugunsten von thematischen und Faktorstrategien. Auf den Einkaufslisten stehe etwa der iShares Edge MSCI World Value Factor (IE00BP3QZB59).

    Im Bereich der US-Aktien sieht Mohr nach der Zurückhaltung in den Vorwochen wieder Zuflüsse in die großen S&P 500-Tracker. Doch auch auf Small und Midcap-Produkte werde gesetzt, etwa den SPDR S&P 400 US Mid Cap (IE00B4YBJ215) und den SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted (IE00BSPLC413). Bei der Baader Bank-Kundschaft liegt der Schwerpunkt auf US-Large Caps und breit gestreuten US-Wachstums- und Qualitätsstrategien. Gesucht seien etwa der iShares Nasdaq Top 30 (IE000Z7P04F4) und der Xtrackers MSCI USA ESG (IE0000MMQ5M5).

    MSCI Emerging Markets: Plus von 27 Prozent

    Im Handel mit europäischen Aktien kann Heinrich keinen klaren Trend ausmachen: "Es zeigt sich ein differenziertes Bild mit Umsatzanstiegen sowohl bei Value-Strategien als auch bei dividendenorientierten Ansätzen", erläutert er. Nicht so bliebt sind DAX-Tracker (LU0274211480, DE0005933931), wie Mohr feststellt, Short-DAX-ETFs würden hingegen gekauft. Weiter gut an kämen zudem Schwellenländer-ETFs, etwa von Xtrackers, iShares oder HSBC. Für den MSCI Emerging Market ging es nach einem kleinen Rücksetzer zuletzt wieder nach oben. Seit Jahresanfang ist der Index mittlerweile um 27 Prozent gestiegen. Damit hängt er den Nasdaq 100 (plus 22 Prozent), den DAX (21 Prozent) und den S&P 500 (17 Prozent) ab.

    Defense-ETFs: Erste Käufe

    Das Geschäft mit Branchen-ETFs wird Mohr zufolge weiter von Tech-Indexfonds dominiert. Beliebt sind der iShares S&P 500 Information Technology Sector (IE00B3WJKG14) und der iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552). Abgegeben werde dagegen der iShares Digital Security (IE00BG0J4C88). Ebenfalls gefragt: der VanEck Space Innovators (IE000YU9K6K2). Die Verkaufswelle von Rüstungs-ETFs ist unterdessen abgeebbt, wie Völker von Lang & Schwarz beobachtet. "Zuletzt haben wir sogar wieder Käufe gesehen", bemerkt er. Auslöser sei wohl die am Freitag veröffentlichte neue Nationale Sicherheitsstrategie der USA, in der Europa stark kritisiert wird.

    Anleihe-ETFs: Längst nicht nur Geldmarkt-Tracker

    Anleihe-ETFs erfreuen sich darüber hinaus großer Beliebtheit. "Die Nachfrage ist stabil, nicht nur nach Geldmarkt-ETFs, sondern auch nach iBonds mit fester Fälligkeit und aktiven Bond-ETFs", berichtet Völker. Bei Société Générale bleiben Geldmarkt-ETFs Umsatzspitzenreiter. Gefragt seien aber auch Unternehmensanleihen-ETFs, etwa der iShares Core EUR Corp Bond (< IE00B3F81R35>).

    Reger Rohstoff-ETC-Handel, bei Krypto-ETNs ruhig

    Einiges los ist Völker zufolge zudem bei Rohstoff-ETCs. "Es sind meist Energie- und Edelmetall-ETCs - mit Handel in beide Richtungen." Eher ruhig sei es bei den Krypto-ETNs. "Die Flows sind niedrig, mal wird gekauft, mal verkauft", erklärt der Händler. Schwerpunkt seien klar Bitcoin, Ethereum, Ripple und Solana. Nach dem Fall auf 81.000 US-Dollar im November und einer kleinen Erholung kostet der Bitcoin aktuell 90.400 US-Dollar - immer noch ein Minus von 28 Prozent gegenüber dem Allzeithoch vom Oktober.

    +++

    Im November Abflüsse aus US-Aktien

    Der europäische ETF-Markt nimmt bei den Nettozuflüssen in diesem Jahr Kurs auf die 300 Milliarden Euro-Marke, wie Claus Hecher von BNP Paribas Asset Management berichtet: Nach 19,5 Milliarden Euro an Nettozuflüssen im November sind es seit Jahresanfang nun kumuliert 295 Milliarden Euro. Aktien-ETFs behaupteten im November ihre Führungsrolle (13,9 Milliarden Euro), schwerpunktmäßig World- (6,9 Milliarden Euro), Schwellenländer- (3,4 Milliarden Euro) und europäische Aktien-ETFs (3,3 Milliarden Euro). US-Aktien-ETFs verzeichneten nach monatelangen kontinuierlichen Zuflüssen hingegen erstmals Nettoabflüsse. In Anleihe-ETFs flossen im November 5,3 Milliarden Euro, meist in ultrakurze Laufzeiten (2,4 Milliarden Euro).

    ++++

    ETF-Handel auf Xetra Zuflüsse/Abflüsse

    Aktien-ETFs
    Welt: Käufe
    USA: Käufe
    Europa: Käufe/Verkäufe
    Deutschland: Verkäufe
    Schwellenländer: Käufe

    Branchen-ETFs
    Technologie: Käufe
    Rüstung: Käufe/Verkäufe
    Weltraum: Käufe

    Anleihen-ETFs
    Geldmarkt: Käufe/Verkäufe
    Unternehmensanleihen: Käufe

    Rohstoff-ETCs
    Gold/Silber: Käufe/Verkäufe
    ?-l/Gas: Käufe/Verkäufe

    Krypto-ETNs: Käufe/Verkäufe

    Von Anna-Maria Borse, 9. Dezember 2025 Deutsche Börse AG

    (Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ETH / EUR - ETH~EUR

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ETH / EUR. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Börse-News Bewertungssorgen verschwunden (ETF Marktbericht) Das Thema KI-Blase ist in den Hintergrund gerückt, US-Aktien sind gefragt - auch Tech-Werte. Schwellenländer-Aktien sind ebenfalls beliebt. Der Abverkauf von Defense-ETFs ist außerdem vorbei. 9. Dezember 2025. FRANKFURT (Deutsche Börse). Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     