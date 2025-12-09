Schleswig-Holstein fordert schärferes Klimaschutzprogramm vom Bund

KIEL (dpa-AFX) - Mit einer Bundesratsinitiative will Schleswig-Holstein den Bund auffordern, beim Klimaschutz nachzuschärfen. Die schwarz-grüne Koalition verständigte sich nach Angaben von Ministerpräsident Daniel Günther auf eine entsprechende Bundesratsinitiative.

Das Land fordere vom Bund, in allen Bereichen Planungssicherheit zu garantieren und aufzuzeigen, wie die Klimaziele erreicht werden sollen, sagte der CDU-Politiker. "Denn wir nehmen wahr, dass es bei vielen Unternehmen auch einen großen Bedarf danach gibt, dass diese Klarheit auch geschaffen wird."