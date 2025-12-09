JPMORGAN stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle nach dem Kursrückschlag seit September mit einem Kursziel von 270 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Laut dem Analysten Mark Murphy schlägt die Stimmung der Anleger für den Softwarekonzern derzeit zu schnell und zu extrem in beide Richtungen aus. Eine angemessene Bewertung möglicher Kompromisse sei unter diesen Umständen nicht möglich, schrieb er am Dienstag./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 23:12 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 190,1EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 14:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: ORACLE CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 270

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



